Власти раскрыли имена восьми человек, погибших при крушении Ту-95МС. The Insider нашел среди них трех офицеров, связанных с боевыми вылетами

При крушении стратегического бомбардировщика Ту-95МС в Амурской области погибли восемь российских военных, а не шесть, как ранее сообщало Минобороны. The Insider выяснил, что среди погибших были как минимум три офицера дальней авиации: Андрей Лобанов, Федор Павлюков и Андрей Герасимов, которых Украина связывает с боевыми вылетами на Ту-95МС или их подготовкой.

О том, что число погибших выросло до восьми, 4 октября первым сообщило издание «Порт Амур» со ссылкой на источник. По его данным, на борту находились девять военнослужащих, а двоих погибших обнаружили не сразу. Вскоре фотографию с портретами погибших опубликовал глава Мазановского округа Амурской области Михаил Пивень. Первоначально Минобороны сообщало о шести погибших и одном госпитализированном.

Как свидетельствуют подписи под портретами, среди погибших Андрей Лобанов, Владислав Московских, Артур Енокян, Михаил Котышев, Сергей Моисевич, Владимир Келип, Федор Павлюков и Андрей Герасимов. Пивень сообщил, что местные власти намерены просить командование дальней авиации представить экипаж к государственным наградам.

Трое погибших фигурировали в украинской базе еще до катастрофы

The Insider сопоставил данные о погибших с украинской базой Russian Torturers — «Книгой палачей украинского народа». Проект был создан в 2022 году по инициативе президента Владимира Зеленского. Его авторы утверждают, что размещенные в базе сведения проверяются украинскими правоохранительными или разведывательными органами.

Майор Андрей Лобанов по состоянию на ноябрь 2025 года значился в базе заместителем командира эскадрильи Ту-95МС 182-го тяжелого бомбардировочного авиаполка, дислоцированного на аэродроме Украинка. В базе утверждается, что на этой должности он непосредственно управлял подразделением и лично участвовал в боевых вылетах.