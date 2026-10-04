Власти раскрыли имена восьми человек, погибших при крушении Ту-95МС. The Insider нашел среди них трех офицеров, связанных с боевыми вылетами

При крушении стратегического бомбардировщика Ту-95МС в Амурской области погибли восемь российских военных, а не шесть, как ранее сообщало Минобороны. The Insider выяснил, что среди погибших были как минимум три офицера дальней авиации: Андрей Лобанов, Федор Павлюков и Андрей Герасимов, которых Украина связывает с боевыми вылетами на Ту-95МС или их подготовкой.
О том, что число погибших выросло до восьми, 4 октября первым сообщило издание «Порт Амур» со ссылкой на источник. По его данным, на борту находились девять военнослужащих, а двоих погибших обнаружили не сразу. Вскоре фотографию с портретами погибших опубликовал глава Мазановского округа Амурской области Михаил Пивень. Первоначально Минобороны сообщало о шести погибших и одном госпитализированном.
Как свидетельствуют подписи под портретами, среди погибших Андрей Лобанов, Владислав Московских, Артур Енокян, Михаил Котышев, Сергей Моисевич, Владимир Келип, Федор Павлюков и Андрей Герасимов. Пивень сообщил, что местные власти намерены просить командование дальней авиации представить экипаж к государственным наградам.
Трое погибших фигурировали в украинской базе еще до катастрофы
The Insider сопоставил данные о погибших с украинской базой Russian Torturers — «Книгой палачей украинского народа». Проект был создан в 2022 году по инициативе президента Владимира Зеленского. Его авторы утверждают, что размещенные в базе сведения проверяются украинскими правоохранительными или разведывательными органами.
Майор Андрей Лобанов по состоянию на ноябрь 2025 года значился в базе заместителем командира эскадрильи Ту-95МС 182-го тяжелого бомбардировочного авиаполка, дислоцированного на аэродроме Украинка. В базе утверждается, что на этой должности он непосредственно управлял подразделением и лично участвовал в боевых вылетах.
Подполковник Федор Павлюков указан как заместитель командира того же 182-го полка по летной подготовке. С августа 2021-го по апрель 2024 года он командовал эскадрильей Ту-95МС. Авторы базы утверждают, что Павлюков отвечал за подготовку летного состава к боевым вылетам и непосредственно командовал подразделением. Еще в марте 2022 года украинская разведка включила Павлюкова в список российских летчиков дальней авиации, которых, по ее данным, готовили к применению в войне против Украины.
Майор Андрей Герасимов значится командиром эскадрильи Ту-95МС 121-го тяжелого бомбардировочного авиаполка. В базе утверждается, что он непосредственно командовал подразделением и лично участвовал в боевых вылетах.
Украинский военный и блогер Анатолий Штефан («Штирлиц») также утверждал, что как минимум трое погибших были причастны к организации и выполнению ракетных ударов по Украине, однако не уточнил, кого именно имеет в виду.
Самолет разбился 29 сентября
Ту-95МС потерпел крушение 29 сентября во время учебно-тренировочного полета возле села Красноярово Мазановского округа. Минобороны утверждало, что самолет летел без боекомплекта и упал «в безлюдной местности». Власти Амурской области рассказывали, что экипаж до последнего уводил машину от жилых домов, на земле никто не пострадал. Для установления ее причин Минобороны направило на место комиссию ВКС. Публично подтвержденных выводов о причине крушения пока нет.
Аэродром Украинка, возле которого базируется 182-й полк, за последний год приобрел особое значение для российской дальней авиации. После украинской операции «Паутина» основную часть способных летать стратегических бомбардировщиков перебросили с европейской части России на Дальний Восток. Как ранее писал The Insider, именно Украинка стала основным местом дислокации летных Ту-95МС.
Стандартный боевой вылет Ту-95МС оттуда с промежуточными посадками в Энгельсе или Оленьей, пусками ракет и возвращением на Дальний Восток теперь может превышать 12 тысяч км и занимать около 23 часов. Такая схема ускоряет расход летного ресурса возрастных самолетов и их двигателей.