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Украина усилит удары по российским НПЗ, украинская ракета, способная достичь Москвы, будет готова уже осенью — Зеленский

The Insider
Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента Украины

Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента Украины

Украина усилит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам в ответ на новую тактику российской армии, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Reuters. По его словам, украинские спецслужбы получили документы, свидетельствующие о том, что Владимир Путин утвердил «новую доктрину», которая предусматривает нанесение авиаударов по значительно более широкому кругу гражданских объектов в преддверии зимы.

«Мы видели документы и знаем, что позволено наносить удары по инфраструктуре и логистике, а главное — атаковать города и села, бить повсюду: по дорогам, школам, больницам. Заставить людей покинуть столицу и другие города — такова цель этой операции».

В течение последней недели Киев подвергается непрерывным атакам ракет и БПЛА. Под удар попали объекты энергетики и связи, дорожная и железнодорожная инфраструктура; кроме того, Россия впервые наносит удары по мостам через Днепр, соединяющим две части Киева. 3 октября МИД России выпустил заявление, в котором говорилось, что российская сторона еще в мае «призывала находящихся в Киеве иностранных граждан и дипломатов покинуть город, отказаться от посещения Украины».

«Констатируем, что не все прислушались к данным предостережениям и осознанно подвергают свои жизни смертельной опасности. В Киеве работают многие посольства, на Украину с визитами направляются иностранные официальные лица. Вооружённые Силы Российской Федерации продолжат наносить массированные удары возмездия», — говорится в заявлении.

Ракета FP-9

Зеленский в интервью Reuters заявил также, что дальнобойная баллистическая ракета FP-9, которую разрабатывает украинская компания Fire Point, будет готова уже этой осенью. Производитель заявляет дальность полета ракеты до 855 км и боевую часть массой до 800 кг. Таким образом, FP-9 будет способна достичь Москвы.

Ранее на этой неделе Зеленский сообщил, что ВСУ впервые применили в бою тактическую баллистическую ракету FP-7 от Fire Point. Подробнее о ракетах FP-7 и FP-9 — в материале The Insider. О том, как меняется характер воздушной войны, к чему Украина и Россия готовятся в осенне-зимний период и почему гонка вооружений лишь набирает обороты, смотрите в выпуске на канале The Insider Live.

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Публикация:«Украина усилит удары по российским НПЗ, украинская ракета, способная достичь Москвы, будет готова уже осенью — Зеленский»

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