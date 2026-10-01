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Новости

Зеленский объявил о первом боевом применении украинской баллистической ракеты FP-7

The Insider
Фото: Efrem Lukatsky/The Associated Press

Фото: Efrem Lukatsky/The Associated Press

ВСУ впервые применили в бою тактическую баллистическую ракету FP-7, созданную компанией Fire Point. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем канале в Telegram.

В посте он написал:

«Украинская тактическая баллистика. FP-7. Первое боевое применение. Спасибо за результат».

Зеленский добавил, что Украина будет выпускать такие ракеты серийно. Других подробностей удара он не раскрыл.

Telegramhttps://t.me/V_Zelenskiy_official/21156

Fire Point представила FP-7 в 2025 году, а в феврале 2026-го появилось видео пробного пуска ракеты с наземной установки. По заявленным характеристикам она способна поражать наземные цели на расстоянии до 200 км и нести боевую часть массой до 150 кг. Заявленная точность — до 14 м, максимальная скорость — 1500 м/с, высота полета — до 65 км.

В сентябре в Fire Point объявили, что FP-7 перешла к военным испытаниям. Гендиректор компании Ирина Терех тогда уточнила, что к этому времени ракета прошла два предварительных этапа — наземные и лабораторные проверки, а затем летные испытания.

К началу августа FP-7 прошла около 15 испытательных пусков. В ее основу легли конструктивные решения советской зенитной ракеты 48Н6 от комплексов С-300 и С-400, хотя, по словам Терех, сходство с исходной конструкцией составляет лишь около 20%.

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Публикация:«Зеленский объявил о первом боевом применении украинской баллистической ракеты FP-7»

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