Зеленский объявил о первом боевом применении украинской баллистической ракеты FP-7

Fire Point представила FP-7 в 2025 году, а в феврале 2026-го появилось видео пробного пуска ракеты с наземной установки. По заявленным характеристикам она способна поражать наземные цели на расстоянии до 200 км и нести боевую часть массой до 150 кг. Заявленная точность — до 14 м, максимальная скорость — 1500 м/с, высота полета — до 65 км.

В сентябре в Fire Point объявили, что FP-7 перешла к военным испытаниям. Гендиректор компании Ирина Терех тогда уточнила, что к этому времени ракета прошла два предварительных этапа — наземные и лабораторные проверки, а затем летные испытания.

К началу августа FP-7 прошла около 15 испытательных пусков. В ее основу легли конструктивные решения советской зенитной ракеты 48Н6 от комплексов С-300 и С-400, хотя, по словам Терех, сходство с исходной конструкцией составляет лишь около 20%.