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Польша и Румыния отказали Украине в помощи по экспорту дополнительных объемов зерна через ЕС — Politico. Киев называет ситуацию критической

The Insider
Фото: AFP

Фото: AFP

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий на этой неделе побывал в Брюсселе, чтобы попросить у Евросоюза помощи в вывозе украинского зерна через Европу, поскольку работа черноморских портов затруднена из-за постоянных атак. Как пишет Politico, две страны с инфраструктурой, которая позволила бы нарастить объемы транспортировки и хранения зерна — Польша и Румыния, — ответили на просьбу отказом.

«Интересы наших собственных фермеров остаются в приоритете», — заявил изданию министр сельского хозяйства Румынии Барна Танчош. Румынская сторона указывает, что поставки украинского зерна в сочетании с низким уровнем воды в Дунае привели к тому, что порты страны перегружены и не могут полностью закрыть даже потребности местных сельхозпроизводителей.

В Министерстве инфраструктуры Польши также заявили, что ведомство «не планирует какие-либо нововведения, направленные на увеличение транзита украинской сельскохозяйственной продукции».

По словам Высоцкого, в настоящее время по европейским железнодорожным, автомобильным и речным маршрутам удается вывозить менее половины экспортных объемов зерновых. Если блокада сохранится, в этом году на территории Украины может остаться до 35 млн тонн нереализованной продукции. «Ситуация критическая, просто критическая», — сказал украинский министр в беседе с Politico. 

Помимо помощи в вывозе зерна для экспорта, Украине нужно €1,1 млрд на покрытие возросших транспортных расходов. Без этой поддержки украинские аграрии не смогут начать посевную кампанию следующего сезона. По словам Высоцкого, собранное зерно и масличные культуры скапливаются на складах, в результате у фермеров нет средств, необходимых для посева озимых под урожай будущего года: «Если такая ситуация сохранится до весны, посевные площади могут сократиться на 35–40%».

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Публикация:«Польша и Румыния отказали Украине в помощи по экспорту дополнительных объемов зерна через ЕС — Politico. Киев называет ситуацию критической»

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