«Дружественным огнем» сбит российский Ми-8, первое боевое применение украинской баллистической ракеты FP-7. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На сумском направлении заявляется о продвижении российских войск в приграничной полосе к востоку от Сум
- На харьковском направлении пророссийский военблогер Анатолий Радов отрицает существование окружения подразделений ВСУ
- На купянском направлении российские военные отметились созданным ИИ «флаговтыком» в центре Купянска-Узлового
- На запорожском направлении отражен крупный российский механизированный штурм к западу от Гуляйполя
- Систематические удары по Южному мосту через Днепре в Киеве — движение транспорта по нему остановлено
- Русская служба Би-би-си и издание «Медиазона»: в войне против Украины с российской стороны погибли 266 032 человека
- Z-каналы — причиной гибели экипажа вертолета Ми-8 в Воронежской области стал «дружественный огонь»
- Владимир Зеленский сообщил о первом боевом применении украинской баллистической ракеты FP-7
Обстановка на фронте
На сумском направлении заявляется о продвижении российских войск в приграничной полосе к востоку от Сум.
Минобороны РФ заявило о захвате села Малая Рыбица в приграничной полосе к востоку от Сум. На карте DeepState населенный пункт остается под контролем СОУ. Пророссийский OSINT-канал «Сливочный каприз» тем временем утверждает, что ВС РФ продвинулись на 700 м к северу от села Покровка — DeepState относит указанный участок, как и большую часть Покровки, к «серой зоне».
На харьковском направлении пророссийский военблогер Анатолий Радов отрицает существование окружения подразделений ВСУ.
Минобороны РФ заявило о захвате села Грачевка и поселка Сердобино на северо-востоке Харьковской области. По информации DeepState, оба населенных пункта находятся в зоне украинского контроля.
Российский военблогер Анатолий Радов тем временем утверждает, что на северо-востоке Харьковщины отсутствует окружение в классическом смысле, однако украинские позиции отделены от основных сил «серой зоной». Вместе с тем он обвиняет коллег в преждевременных «закрасах».
На купянском направлении российские военные отметились созданным ИИ «флаговтыком» в центре Купянска-Узлового.
Анатолий Радов утверждает, что ВС РФ продолжают продвигаться в северной части Купянска. DeepState не фиксирует в городе зон российского контроля, однако, по оценке проекта, в северо-западной части присутствует значительная «серая зона».
Украинский OSINT-ресурс In Factum тем временем обращает внимание на видео российских военных около железнодорожного вокзала в центре Купянска-Узлового. По мнению автора ресурса, ролик создан при помощи ИИ. DeepState относит большую часть Купянска-Узлового к зоне украинского контроля с небольшой «серой зоной» на восточной окраине.
На запорожском направлении отражен крупный российский механизированный штурм к западу от Гуляйполя.
В 7-м корпусе ДШВ отчитались об отражении российского механизированного штурма к западу от Гуляйполя. Вместе с тем в корпусе назвали этот штурм «пробным» и сообщили, что ВС РФ накапливают бронетехнику на направлении.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались об отражении следующих воздушных атак:
- в течение дня 1 октября, с 06:30 до 18:30, были запущены 97 беспилотников типа «Шахед» (66 из них — реактивные), «Гербера» и БПЛА других типов. 78 БПЛА — 80%, в том числе 55 реактивных, — были сбиты или подавлены
- в ночь на 2 октября были запущены 108 беспилотников типа «Шахед» (47 из них — реактивные), «Гербера» и БПЛА-имитаторов типа «Пародия». 88 БПЛА — 81% — были сбиты или подавлены. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 11 локациях, а также падение обломков в пяти локациях
В Павлограде накануне было атаковано здание ДТЭК. Как говорится в сообщении украинской энергетической компании, в результате атаки на угольное предприятие ДТЭК один сотрудник получил осколочные ранения, пожар потушен. Власти Днепропетровской области ранее сообщали о трех пострадавших при ударе по Павлограду.
Накануне второй раз за день был атакован Южный мост в Киеве. Мэр Виталий Кличко сообщил, что в результате попадания БПЛА были повреждены мостовая опора, отбойник, дорожное полотно и защитное бетонное ограждение метрополитена. Движение метро и наземного общественного транспорта по мосту остановлено.
Под утро еще один дрон ударил по Южному мосту — теперь он полностью перекрыт для движения транспорта с обеих сторон. Другой беспилотник в Киеве ударил по 25-этажному дому, погиб один человек, еще как минимум двое, по информации ГСЧС, получили ранения. На верхних этажах пораженного дома начался пожар, жителей эвакуировали. В самом центре Киева под удар попал дата-центр Dream Line. В компании утверждают, что все сервисы и данные клиентов были перенесены на резервные площадки, работники не пострадали.
Из-за ограничения движения по мостам через реку Днепр в Киеве образовались многочисленные пробки, пишут (1, 2) Telegram-каналы.
Минобороны РФ подтвердило удары по Южному мосту, а также отчиталось об ударе по электроподстанции Киевская в Наливайковке. В Одесской области, по информации военного ведомства, поражены производственно-промышленный комплекс в порту Измаил и сухогруз.
Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа рассказал, что ночью были атакованы сразу три района области, всего было нанесено 20 ударов, повреждены магазин, инфраструктура, многоквартирные дома и автосервис. По его информации, пострадал 50-летний мужчина.
Владимир Зеленский сообщил, что ночью в Херсоне удар пришелся по детскому саду, в Харькове был атакован продуктовый магазин, зафиксированы повреждения института и критической инфраструктуры. В Краматорске и Сумах под удар попали многоэтажные дома. Также атакам подверглись Днепровский, Одесский, Харьковский, Киевский, Полтавский и Ровненский районы. На утро, по словам президента, было известно о четырех раненых в результате ночной атаки.
С начала 2026 года Государственная специальная служба транспорта по заданию Минобороны Украины оборудовала более 1560 км противодроновой защиты на ключевых логистических маршрутах. В сентябре в прифронтовых регионах построили почти 170 км таких сооружений и отремонтировали более 106 км автодорог. С апреля, когда начались восстановительные работы, текущий ремонт и эксплуатационное содержание провели более чем на 660 км дорог. Работы завершены на 50 участках и продолжаются еще на восьми. Всего с апреля прошлого года на прифронтовых дорогах оборудовали более 2000 км антидроновой защиты, сообщили в Минобороны Украины.
Российские власти готовят кампанию ударов по энергетической и коммунальной инфраструктуре Украины с применением до 1000 ракет, беспилотников и авиабомб, пишет The New York Times со ссылкой на перехваченный план, который министр энергетики Денис Шмыгаль представил европейским партнерам. В документе указаны подстанции, ГЭС, ТЭС, котельные, насосные станции и очистные сооружения; главными целями названы Киев, Харьков и Одесса. План предполагает три этапа: удары по подстанциям на западе Украины, через которые страна импортирует электричество из Европы, затем по гидроэлектростанциям и, наконец, по распределительным узлам, соединяющим АЭС с энергосистемой. Как утверждается в документе, это должно привести к остановке всех трех действующих украинских атомных станций и оставить крупные города без света, тепла и воды.
Российские войска продолжают кампанию ударов по украинским автозаправочным станциям. По подсчетам OSINT-исследователя Клемана Молена, повреждены или уничтожены уже более 350 АЗС. Особенно интенсивно атаки велись вдоль ключевых трасс, а в последнее время — в Киеве, где повреждены 15 станций, и на западе Украины. Украинские силы, по подсчетам Молена, атаковали около 50 АЗС — преимущественно в Белгородской и Донецкой областях, но приоритетом для СОУ остаются бензовозы.
Пользователь под ником French Aid to Europe 🇨🇵 🇪🇺 сообщил, что Mirage 2000-5F стал первым западным истребителем, уничтожившим российскую крылатую ракету-дрон С-8000 «Бандероль» из пушки. Канал In Factum напоминает, что Mirage 2000-5F оснащен двумя встроенными 30-мм револьверными пушками DEFA 554.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 1 октября 227 беспилотников над Калужской, Брянской, Курской, Белгородской, Тульской, Воронежской, Тамбовской, Ростовской, Саратовской, Самарской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря. В ночь на 2 октября были перехвачены 646 БПЛА над Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Калужской, Тульской, Орловской, Ростовской, Саратовской, Волгоградской, Ульяновской, Самарской, Астраханской областями, Крымским полуостровом и акваториями Чёрного и Азовского морей.
Накануне беспилотник атаковал электроподстанцию в Шебекине Белгородской области. Видео атаки поделился Telegram-канал «Харківський напрямок». В канале «Пепел ➜ Белгород» выполнили геопривязку.
Украинский OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» публикует карту активности украинских БПЛА на территории России по состоянию на утро 2 октября.
Как минимум один человек пострадал в результате атаки беспилотников в Волгограде, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Издание Astra выяснило, что атака привела к пожару в районе НПЗ «Лукойл-Волгограднефтепереработка» и химического предприятия «Каустик».
В Самаре, по информации Astra, ночью была атакована линейная производственно-диспетчерская станция «Самара» «Транснефти». Это крупный промышленный узел, который обеспечивает прием, компаундирование (смешивание) различных сортов нефти и ее дальнейшую транспортировку по магистральным нефтепроводам. Мэр Самары Иван Носков сообщал о приостановлении движения наземного общественного транспорта в связи с угрозой беспилотной и ракетной атаки. Росавиация вводила ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Самары.
Генштаб ВСУ подтвердил удары по Волгоградскому НПЗ и ЛПДС «Самара». На территории объектов зафиксирован пожар, результаты атак уточняются. Владимир Зеленский также прокомментировал удары по российским регионам: «Была результативная работа в Чёрном море, в Воронежском, Нижегородском, Волгоградском, Самарском и Краснодарском регионах по аэродромам, предприятиям, НПЗ, ракетно-космическому центру и складу боеприпасов оккупантов», — сказано в сообщении.
Владимир Путин назвал «нелепым» возможное соглашение, по которому ВС РФ прекратили бы удары по украинским судам в обмен на отказ СОУ от атак на российские НПЗ. По его словам, это увеличило бы объемы дизельного топлива на российском рынке, но не на мировом. Путин также заявил, что удары по НПЗ обошлись российской экономике в 1% ВВП и вызвали «зеркальный ответ» по украинской металлургии.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 30 сентября по 20:00 1 октября стало известно как минимум о пяти погибших и 43 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
Русская служба Би-би-си и «Медиазона» при участии команды волонтеров установили имена 266 032 погибших с российской стороны в ходе полномасштабной войны с Украиной.
Во время выполнения боевого задания погиб украинский пилот МиГ-29 Марат Мамбетов, сообщили Воздушные силы ВСУ. Российская ракета поразила его самолет на одном из направлений фронта. Пилот успел катапультироваться, но не выжил. Капитан Марат Мамбетов был командиром звена 40-й бригады тактической авиации «Привид Києва». Fighterbomber считает, что Мамбетов пилотировал F-16, а не МиГ-29 на запорожском направлении. Также он посетовал, что некролог был оперативно выложен непосредственно командованием ВС ВСУ «с ФИО и фотографией пилота», а российские погибшие летчики «такой чести не удостаиваются».
Telegram-канал 112 и ИА «Регнум» сообщили о гибели троих военных в результате падения вертолета Ми-8 в Аннинском районе Воронежской области. Позднее каналы Fighterbomber и «Воевода Вещает» подтвердили информацию о потере борта, намекнув, что причиной стал «дружественный огонь». Согласно сведениям инсайдерского канала «Досье Шпиона», экипаж российского истребителя Су-35 сбил Ми-8, ошибочно идентифицировав его как БПЛА. Профильный канал Helicopterpilot, в свою очередь, сообщает, что вертолет выводили из-под удара украинских дронов, причем летел он в ту сторону, откуда собственно и летели дроны.
Вооружения и военная техника
Владимир Зеленский сообщил о первом боевом применении украинской баллистической ракеты FP-7. «Украинская тактическая баллистика. FP-7. Первое боевое применение. Спасибо за результаты. Следующий этап — серийное производство», — написал президент Украины. Тактическая баллистическая ракета FP-7 рассчитана на поражение целей на расстоянии до 200 км. Подробнее о ракете читайте в материале The Insider «Как Украина создает баллистику для ударов по российскому тылу и собственную альтернативу Patriot». Как уточняет The Wall Street Journal, удар наносился по цели на оккупированной территории Украины, однако его результаты в настоящее время неизвестны.
Зеленский подтвердил информацию The Wall Street Journal о проблемах с обслуживанием украинских истребителей F-16, которую мы приводили в предыдущей сводке. По его словам, около половины парка этих самолетов сейчас находится на ремонте и техобслуживании в Европе из-за высокой нагрузки в ходе отражения атак российских реактивных БПЛА.
Зеленский также рассказал, что в Украине планируют произвести около 400 дронов-перехватчиков реактивных БПЛА до конца октября, а еще 4 модели таких БПЛА сейчас находятся на испытаниях. По его словам, имеется проблема нехватки двигателей и недостатка финансирования.
Администрация Трампа перенаправила часть средств из пакета помощи Украине в страны Латинской Америки, сообщает The Washington Post со ссылкой на конгрессменов от оппозиционной Демократической партии, выступивших против такого решения. Сообщается, что речь идет о средствах, которые были выделены еще в 2022 году и должны были пойти на компенсацию странам, которые передавали Украине советскую технику и оружие в начале полномасштабной войны, в частности, Словакии и Северной Македонии.
О главных событиях войны 1 октября 2026 года — в предыдущей сводке: Российский удар по Институту ядерных исследований в Киеве, ВС РФ ведут фланговые охваты «окруженного» Доброполья. Что происходит на фронте
Все военные сводки The Insider можно прочитать тут