«Дружественным огнем» сбит российский Ми-8, первое боевое применение украинской баллистической ракеты FP-7. Что происходит на фронте

Пользователь под ником French Aid to Europe 🇨🇵 🇪🇺 сообщил, что Mirage 2000-5F стал первым западным истребителем, уничтожившим российскую крылатую ракету-дрон С-8000 «Бандероль» из пушки. Канал In Factum напоминает, что Mirage 2000-5F оснащен двумя встроенными 30-мм револьверными пушками DEFA 554.

Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 1 октября 227 беспилотников над Калужской, Брянской, Курской, Белгородской, Тульской, Воронежской, Тамбовской, Ростовской, Саратовской, Самарской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря. В ночь на 2 октября были перехвачены 646 БПЛА над Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Калужской, Тульской, Орловской, Ростовской, Саратовской, Волгоградской, Ульяновской, Самарской, Астраханской областями, Крымским полуостровом и акваториями Чёрного и Азовского морей.

Накануне беспилотник атаковал электроподстанцию в Шебекине Белгородской области. Видео атаки поделился Telegram-канал «Харківський напрямок». В канале «Пепел ➜ Белгород» выполнили геопривязку.

Украинский OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» публикует карту активности украинских БПЛА на территории России по состоянию на утро 2 октября.

Как минимум один человек пострадал в результате атаки беспилотников в Волгограде, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Издание Astra выяснило, что атака привела к пожару в районе НПЗ «Лукойл-Волгограднефтепереработка» и химического предприятия «Каустик».

В Самаре, по информации Astra, ночью была атакована линейная производственно-диспетчерская станция «Самара» «Транснефти». Это крупный промышленный узел, который обеспечивает прием, компаундирование (смешивание) различных сортов нефти и ее дальнейшую транспортировку по магистральным нефтепроводам. Мэр Самары Иван Носков сообщал о приостановлении движения наземного общественного транспорта в связи с угрозой беспилотной и ракетной атаки. Росавиация вводила ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Самары.

Генштаб ВСУ подтвердил удары по Волгоградскому НПЗ и ЛПДС «Самара». На территории объектов зафиксирован пожар, результаты атак уточняются. Владимир Зеленский также прокомментировал удары по российским регионам: «Была результативная работа в Чёрном море, в Воронежском, Нижегородском, Волгоградском, Самарском и Краснодарском регионах по аэродромам, предприятиям, НПЗ, ракетно-космическому центру и складу боеприпасов оккупантов», — сказано в сообщении.

Владимир Путин назвал «нелепым» возможное соглашение, по которому ВС РФ прекратили бы удары по украинским судам в обмен на отказ СОУ от атак на российские НПЗ. По его словам, это увеличило бы объемы дизельного топлива на российском рынке, но не на мировом. Путин также заявил, что удары по НПЗ обошлись российской экономике в 1% ВВП и вызвали «зеркальный ответ» по украинской металлургии.

По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 30 сентября по 20:00 1 октября стало известно как минимум о пяти погибших и 43 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.

Потери

Русская служба Би-би-си и «Медиазона» при участии команды волонтеров установили имена 266 032 погибших с российской стороны в ходе полномасштабной войны с Украиной.

Во время выполнения боевого задания погиб украинский пилот МиГ-29 Марат Мамбетов, сообщили Воздушные силы ВСУ. Российская ракета поразила его самолет на одном из направлений фронта. Пилот успел катапультироваться, но не выжил. Капитан Марат Мамбетов был командиром звена 40-й бригады тактической авиации «Привид Києва». Fighterbomber считает, что Мамбетов пилотировал F-16, а не МиГ-29 на запорожском направлении. Также он посетовал, что некролог был оперативно выложен непосредственно командованием ВС ВСУ «с ФИО и фотографией пилота», а российские погибшие летчики «такой чести не удостаиваются».

Telegram-канал 112 и ИА «Регнум» сообщили о гибели троих военных в результате падения вертолета Ми-8 в Аннинском районе Воронежской области. Позднее каналы Fighterbomber и «Воевода Вещает» подтвердили информацию о потере борта, намекнув, что причиной стал «дружественный огонь». Согласно сведениям инсайдерского канала «Досье Шпиона», экипаж российского истребителя Су-35 сбил Ми-8, ошибочно идентифицировав его как БПЛА. Профильный канал Helicopterpilot, в свою очередь, сообщает, что вертолет выводили из-под удара украинских дронов, причем летел он в ту сторону, откуда собственно и летели дроны.

Вооружения и военная техника

Владимир Зеленский сообщил о первом боевом применении украинской баллистической ракеты FP-7. «Украинская тактическая баллистика. FP-7. Первое боевое применение. Спасибо за результаты. Следующий этап — серийное производство», — написал президент Украины. Тактическая баллистическая ракета FP-7 рассчитана на поражение целей на расстоянии до 200 км. Подробнее о ракете читайте в материале The Insider «Как Украина создает баллистику для ударов по российскому тылу и собственную альтернативу Patriot». Как уточняет The Wall Street Journal, удар наносился по цели на оккупированной территории Украины, однако его результаты в настоящее время неизвестны.