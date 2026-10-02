Z-каналы: Российский Су-35 сбил свой Ми-8 в Воронежской области, приняв его за беспилотник. Погибли три человека

Российский истребитель Су-35 сбил российский военный вертолет Ми-8 в Воронежской области, приняв его за беспилотник. Все трое членов экипажа вертолета погибли. Об этом сообщают Telegram-каналы, в частности Fighterbomber, связанный с российской военной авиацией. О том, что вертолет был сбит, пишут и украинские источники.

По данным инсайдерского канала «Досье Шпиона», инцидент произошел 1 октября во время отражения массированной атаки беспилотников. Экипаж Су-35 ошибочно идентифицировал Ми-8 как БПЛА и открыл по нему огонь. Вертолет разбился в Аннинском районе Воронежской области примерно в 80 км от Воронежа. На борту находились три человека — пилот, штурман и наводчик. Все погибли.

Fighterbomber не стал прямо называть причину, однако написал, что она была «классической», упомянув системы распознавания «свой-чужой»:

«Причина классическая, которую человечество вряд ли когда нибудь победит, несмотря на ИИ, роботов, нейросети, „свои-чужие“ и прочие чудеса науки и техники. Которые все пасуют перед его величеством д*лбо*бом».

Telegram-канал «Око Гора» пишет, что Ми-8 находился на взлетной площадке и после объявления угрозы БПЛА начал взлет, после чего попал под огонь Су-35. По данным канала, вертолет приняли за беспилотник.

О потере Ми-8 в Воронежской области украинский Telegram-канал Ukraine Context сообщил еще 1 октября, до появления сообщения «Досье Шпиона». Позднее канал сообщил, что, по предварительным данным, российский Су-35 сбил Ми-8, приняв его за БПЛА. О гибели экипажа также писал In Factum. УНИАН сообщил, что вертолет был сбит российскими военными.

Вечером 1 октября и ночью 2 октября Воронежская область подверглась массированной атаке беспилотников. По словам губернатора Александра Гусева, над двумя городскими округами и шестью районами региона были уничтожены 62 БПЛА.

Это не первый случай потери российского Ми-8 во время отражения атаки украинских беспилотников. В ночь на 4 марта российский военный вертолет разбился в хуторе Дудки Ростовской области, примерно в 2,5 км от военного аэродрома Миллерово. По данным Astra, Ми-8 был сбит российскими силами ПВО и упал на сарай местного фермера. Все трое членов экипажа погибли, мирные жители не пострадали. Источники издания в МЧС подтвердили обстоятельства падения и гибель экипажа.