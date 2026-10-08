В работе некоторых онлайн-СМИ и сервисов в России возник сбой: их сайты перестали открываться

Пользователи сети заметили проблемы с работой сайтов некоторых российских крупных изданий и иных сервисов. В некоторых случаях компании уже подтвердили, что перебои с соединением связаны с атакой на дата-центр «Яндекса» в Рязанской области.

В частности, проблемы возникают при попытке открыть сайты РИА «Новостей» и «Интерфакса», газет «Ведомости» и «Коммерсантъ», убедился The Insider. Некоторое время не загружались страницы ИС «Вести» и РБК — как из-за рубежа, так и из России.

Сервисы Downdetector и «Сбой.РФ» также фиксируют перебои в работе некоторых транспортных сервисов (РЖД), компаний — операторов связи и некоторых других площадок (например, «Авито» или кинотеатр Ivi). Есть проблемы с загрузкой сайта для поиска недвижимости «ЦИАН», а также маркетплейсов OZON и Wildberries.