«Яндекс» в пользовательском соглашении снял с себя ответственность за неработающие сервисы в случае ударов беспилотников и ракет

«Яндекс» изменил пользовательское соглашение своих сервисов. В версии документа от 10 октября появился отдельный раздел о форс-мажоре, то есть об обстоятельствах непреодолимой силы, которые освобождают стороны от ответственности за невыполнение обязательств. На это обратил внимание телеканал «Дождь».

Среди таких обстоятельств компания назвала, в частности, боевые действия и террористические атаки, в том числе с использованием дронов и ракет, а также «любые последствия применения, воздействия, падения, запуска или срабатывания вооружений, военной техники, летательных аппаратов». Помимо этого, в перечень вошли обстрелы и взрывы, воздействие взрывной и шумовой волны, выброс загрязняющих или отравляющих веществ, введение чрезвычайного и военного положения, принудительная эвакуация и крупные аварии на объектах энергетики и связи, произошедшие по внешним причинам.

Сторона, столкнувшаяся с форс-мажором, обязана уведомить об этом в течение пяти рабочих дней. «Яндекс» может сделать это через публикацию на своём сайте или в личном кабинете пользователя, а также письмом на электронную почту или звонком.

В прошлой версии соглашения, вышедшей 18 сентября 2025 года, такого раздела не было. Похожие пункты в свои оферты на фоне ударов ВСУ по складам российских маркетплейсов ранее внесли Wildberries и другие компании, включая «Яндекс Маркет».