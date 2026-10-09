«Яндекс» договорился с конкурентами о переносе сервисов клиентов после атак на дата-центры. Сроки восстановления неизвестны

«Яндекс» после атак беспилотников на два своих дата-центра договорился с облачными провайдерами VK Cloud, Selectel и К2Cloud об ускоренном размещении данных и сервисов пострадавших клиентов, сообщили в компании. Для этого провайдеры выделили дополнительные команды специалистов, предложили упрощенное подключение и гибкие финансовые условия. При этом «Яндекс» признал, что пока не может назвать сроки восстановления оборудования в поврежденных дата-центрах. Согласно отчетности компании, которую изучил The Insider, к середине 2026 года ее облачная платформа Yandex Cloud обслуживала 64 тысячи клиентов, однако сколько из них пострадали от атак, неизвестно.

Как пояснили в «Яндексе», соглашения с другими провайдерами должны позволить клиентам перенести инфраструктуру без длительных процедур подключения и быстрее восстановить доступность своих сервисов. Сотрудники Yandex Cloud и компаний-партнеров будут совместно заниматься переносом. Сколько организаций уже воспользовались этой возможностью и какие объемы данных предстоит перенести, компания не раскрыла.

В своем заявлении «Яндекс» подтвердил, что дата-центр в Сасове Рязанской области после атаки в ночь на 8 октября серьезно поврежден, а его работа полностью остановлена. Утром следующего дня беспилотники атаковали еще один объект компании — в Калуге, где часть инфраструктуры также вышла из строя. Как утверждается, сотрудники обоих объектов не пострадали.

В компании отметили, что дата-центры обеспечивают работу сервисов, которыми ежедневно пользуются миллионы людей, а ее технологии применяют сотни тысяч предприятий. Специалисты продолжают оценивать повреждения, а сроки восстановления оборудования пока неизвестны.

Атаки затронули инфраструктуру компании с 64 тысячами облачных клиентов

По итогам первого полугодия 2026 года, выручка Yandex Cloud выросла на 30% год к году и достигла 16,7 млрд рублей. Количество клиентов увеличилось на 36% — до 64 тысяч. Половина потребления облачных сервисов приходилась на крупные компании, еще 29% — на средний бизнес, 21% — на малый бизнес и массовый сегмент.

При этом 83% потребления облачной платформы обеспечивали три сектора: банковский и финансово-технологический, розничная торговля и IT. Именно эти отрасли были крупнейшими пользователями инфраструктуры Yandex Cloud до атак, следует из опубликованных компанией данных. Однако распределение пострадавших клиентов по отраслям «Яндекс» пока не раскрыл.

На странице мониторинга Yandex Cloud после атаки на Сасово сообщалось о полной недоступности зоны ru-central1-b. Проблемы затронули облачные вычисления, базы данных, инструменты разработки и другие сервисы.

Вчера, 8 октября, на фоне атаки произошли масштабные сбои в работе российских интернет-сервисов. Пользователи сообщали о проблемах с сайтами РЖД, «Циана», «Авито», российских СМИ и других площадок. «Циан» подтвердил, что перебои были связаны с происшествием на объекте его инфраструктурного партнера.

На фоне сообщений о повреждении второго дата-центра акции «Яндекса» 9 октября снижались на Московской бирже на 4,5%. Руководитель отдела анализа акций «Т-Инвестиций» Марьяна Лазаричева в комментарии Reuters отметила риски не только временной недоступности сервисов и потери выручки, но и проблем для многочисленных корпоративных клиентов компании. По ее словам, «Яндекс» способен перераспределять часть нагрузки между другими дата-центрами, однако продолжение атак усложнит эту задачу.

Два дата-центра атакованы за два дня

Ранее The Insider обнаружил, что атакованный 9 октября калужский дата-центр «Яндекс» первоначально проектировал как самый мощный в своей российской инфраструктуре. Объект рассчитан на размещение более 3800 серверных стоек при общей проектной мощности 63 МВт. Первая очередь была введена в эксплуатацию в декабре 2023 года.

Дата-центр в Сасове работает с 2014 года. На его территории размещены два из трех суперкомпьютеров «Яндекса», которые компания использует для разработки и обучения моделей искусственного интеллекта, включая YandexGPT. Получили ли они повреждения, неизвестно. Украинский производитель беспилотников Fire Point утверждает, что для удара использовались дроны FP-1.