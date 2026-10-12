Путин согласен не бить по Украине только в день выборов — Песков. Зеленский поставил условием проведения выборов 60-дневное прекращение огня

Владимир Путин готов прекратить удары по Украине в день выборов, если их соберутся провести, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент говорил об этом уже, но я в данном случае от его имени могу со всей ответственностью сказать, что если там реально в Киеве хотят провести выборы, то президент Российской Федерации, верховный главнокомандующий, будет готов дать указание не наносить удары по Украине в день выборов — именно в день выборов».

Между тем глава МИД России Сергей Лавров заявил журналистам, что Украине не следует давать передышки в войне. «Его [Зеленского] деланое изумление по поводу заявления президента Трампа отражает только одно — что ему очень хочется использовать любые слова, инициативы, идеи, которые попадают в публичное пространство для того, чтобы всеми правдами и неправдами продвигать свою заинтересованность в передышке. Я не думаю, что передышку он заслужил», — сказал Лавров. По словам министра, если выполнить условие Зеленского о 60-дневном прекращении огня, за это время Европа поставит Украине новые вооружения.

11 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова провести президентские выборы, если Путин согласится на 60-дневное прекращение огня. Предложение прозвучало на следующий день после того, как президент США Дональд Трамп публично призвал украинцев выбрать нового главу государства. При этом еще в марте Зеленский исключал проведение выборов во время временного перемирия и настаивал, что голосование состоится только после окончания войны.

«Пожалуйста, передайте Путину: дайте нам два месяца, 60 дней полного прекращения огня, 60 дней, и мы организуем выборы», — сказал Зеленский в интервью телеканалу ABC News.

Ранее в тот же день 11 октября Трамп объявил о немедленном начале энергетического перемирия между Россией и Украиной. Тем же вечером Зеленский сообщил, что ВС РФ продолжили наносить удары по энергетическим объектам в Украине. В частности, после заявления Трампа российский «Шахед» ударил по электростанции в Киеве, вызвав отключения электричества во многих районах города. Следом были атакованы энергообъекты в Харькове и области.

12 октября Зеленский подтвердил, что Киев готов соблюдать «энергетическое перемирие», однако не видит аналогичной готовности у Москвы.