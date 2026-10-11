После объявления Трампом энергетического перемирия Россия продолжила удары по украинским электростанциям

Россия продолжила наносить удары по энергетическим объектам Украины после того, как президент США Дональд Трамп объявил о немедленном вступлении в силу энергетического перемирия между двумя странами. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Российская сторона к позднему вечеру 11 октября так и не подтвердила достижение договоренности.

По словам Зеленского, уже после заявления Трампа российский беспилотник «Шахед» ударил по электростанции в Киеве, вызвав отключения электричества во многих районах города. Позднее удары были нанесены по энергетическим объектам Харьковской области. В частности, российские военные атаковали ТЭЦ-5 в Харькове.

Удар по харьковской ТЭЦ-5 подтвердил также министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. «Россия нарушила энергетическое перемирие сразу после его объявления», — написал он после разговора с главой МИД Германии Йоханном Вадефулем. Сибига подчеркнул, что Украина готова к полному энергетическому перемирию, если Россия прекратит атаки на ее энергетическую инфраструктуру.

Трамп объявил об энергетическом перемирии в 17:16 мск, заявив, что Россия и Украина согласились немедленно прекратить взаимные удары по энергетической инфраструктуре. «Обе стороны согласились. Не нарушайте его!» — написал американский президент. При этом условия договоренности он не раскрыл.

Зеленский приветствовал инициативу, заявив, что Украина готова отказаться от ударов по российской энергетике, если Москва поступит аналогичным образом. «Украина готова не наносить удары по российской энергетике, и рассчитываем на аналогичную готовность России», — сказал он. По словам президента Украины, ВСУ уже получили соответствующие приказы, однако их содержание он не уточнил.

Позднее Зеленский вновь подчеркнул, что Киев ожидает ответа Москвы. «Сейчас нужен ответ России — что Россия скажет президенту Америки и прекратит ли удары по нашей энергетике», — написал он после разговора с премьер-министром Канады Марком Карни. Украина также ожидает от США подробностей переговоров с Россией.