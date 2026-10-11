Трамп объявил о немедленном прекращении ударов по энергетике России и Украины. По его словам, обе стороны согласились

Президент США Дональд Трамп объявил о вступлении в силу энергетического перемирия между Россией и Украиной. По его словам, обе стороны согласились прекратить удары по энергетической инфраструктуре друг друга.

«С немедленного вступления в силу между Россией и Украиной действует энергетическое перемирие. Обе стороны согласились. Не нарушайте его!»

— написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Американский президент призвал Россию и Украину не нарушать достигнутую договоренность. Других подробностей соглашения он не привел. Подтверждения вступления перемирия в силу ни от Украины, ни от России пока нет.

Обновлено в 18:38 мск. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев поддерживает объявленное Трампом энергетическое перемирие, однако ожидает подробностей от американской стороны. «Украина поддерживает прекращение огня, и важно, чтобы в России поддержали», — написал Зеленский после разговора с премьер-министром Канады Марком Карни, президентом Финляндии Александром Стуббом и генсеком НАТО Марком Рютте. Он подчеркнул, что Украина полностью поддерживает шаги по деэскалации и прекращению войны.

Ранее сегодня президент Украины заявил, что Киев готов прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, если Москва перестанет атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру. Он подчеркнул, что любые шаги по деэскалации должны быть взаимными и сопровождаться реальными гарантиями.