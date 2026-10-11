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Новости

Зеленский согласился провести выборы при 60-дневном перемирии с Россией. В марте он исключал проведение голосования без завершения войны

The Insider
Источник: пресс-служба Президента Украины

Источник: пресс-служба Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова провести президентские выборы, если Владимир Путин согласится на 60-дневное прекращение огня. Предложение прозвучало на следующий день после того, как президент США Дональд Трамп публично призвал украинцев выбрать нового главу государства. При этом еще в марте Зеленский исключал проведение выборов во время временного перемирия и настаивал, что голосование состоится только после окончания войны.

«Пожалуйста, передайте Путину: дайте нам два месяца, 60 дней полного прекращения огня, 60 дней, и мы организуем выборы», — сказал Зеленский. Заявление прозвучало в интервью телеканалу ABC News.

Накануне Дональд Трамп предложил Украине сменить президента, который, по его мнению, не способен заключить соглашение о завершении войны с Россией. Заявление прозвучало после телефонного разговора Трампа с Путиным и договоренности об ослаблении американских санкций против российского дизельного топлива.

В марте Зеленский исключал выборы во время перемирия

При этом позиция Зеленского относительно возможности проведения выборов во время временного прекращения огня менялась. Еще 14 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности он предлагал провести голосование при условии двухмесячного перемирия и гарантий безопасности со стороны международных партнеров.

Однако 3 марта в интервью итальянской газете Corriere della Sera Зеленский сказал, что выборы состоятся только после окончания войны, а не во время временного прекращения огня. Тогда он также признался, что не уверен, будет ли участвовать в следующих президентских выборах.

По действующему законодательству Украины президентские выборы во время военного положения запрещены. Центральная избирательная комиссия страны ранее предлагала предусмотреть переходный период до шести месяцев после отмены военного положения для начала избирательного процесса. Сама президентская кампания по действующему законодательству занимает 90 дней.

Трамп неоднократно критиковал Зеленского из-за отсутствия выборов. Еще в феврале 2025 года он назвал украинского президента «диктатором без выборов», фактически повторив тезисы российской пропаганды. При этом Зеленский продолжает исполнять обязанности президента в соответствии с Конституцией Украины до вступления в должность нового избранного главы государства.

10 октября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига ответил на требование Трампа провести выборы, подчеркнув, что Зеленский пользуется поддержкой украинского народа и только украинцы вправе решать, кто должен возглавлять страну.

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Публикация:«Зеленский согласился провести выборы при 60-дневном перемирии с Россией. В марте он исключал проведение голосования без завершения войны»

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