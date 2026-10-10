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Страховка ущерба, нанесенного ударами беспилотников, для продавцов Ozon перестанет действовать 13 октября

The Insider
Пожар на складах Ozon в Дагестане, август 2026. Фото: Exilenova+

Пожар на складах Ozon в Дагестане, август 2026. Фото: Exilenova+

Программа страхования СПАО «Ингосстрах» для продавцов Ozon прекратит свое действие 13 октября, сообщила пресс-служба маркетплейса.

«На страховом рынке существенно изменились условия покрытия определённых рисков, поэтому с 13 октября 2026 года программа страхования СПАО „Ингосстрах“ для продавцов Ozon от массовых повреждений товаров и атак БПЛА прекратит свое действие. Полисы будут работать до 23:59 мск 12 октября, а начиная с 13 октября они будут недоступны».

В сообщении также говорится, что ущерб, нанесенный ранее, будет компенсирован в полной мере: «Часть выплат пострадавшим уже перечислена, а остальные будут произведены в ближайшее время — инвентаризация на логистических центрах почти закончена». Ozon обещает найти новые варианты для защиты продавцов.

В сентябре «Ингосстрах» сообщил о завершении первой волны страховых выплат предпринимателям, чьи товары пострадали при атаках беспилотников на склады Ozon в Чапаевске, Махачкале и Энеме. Около 90 тысяч продавцов получили в общей сложности 8,2 млрд рублей — в среднем около 91 тысячи рублей на предпринимателя. Выплаты получили продавцы, у которых на момент атаки действовала страховка от массовых повреждений и атак БПЛА.

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Публикация:«Страховка ущерба, нанесенного ударами беспилотников, для продавцов Ozon перестанет действовать 13 октября»

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