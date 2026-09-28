Российские власти продолжают расширять меры поддержки бизнеса, пострадавшего от атак беспилотников. 28 сентября правительство объявило о моратории на проверки пострадавших предприятий, который будет действовать до 1 октября 2027 года. Ранее для потерявших товар продавцов маркетплейсов вводили налоговые отсрочки и льготное кредитование, а отдельные регионы запустили собственные программы займов. При этом большая часть этих мер не предполагает возмещения стоимости уничтоженного товара: предпринимателям предлагают отсрочить платежи или занять новые деньги.

Проверять пострадавший бизнес будут меньше

Новый мораторий распространяется на объекты, пострадавшие от атак беспилотников с начала 2026 года. Ограничения коснутся не только плановых проверок. Внеплановые будут возможны по требованию прокуратуры, поручению президента или правительства, а также при наличии информации о нарушениях и в условиях чрезвычайной ситуации. Для отдельных промышленных объектов, сферы образования и транспортной безопасности часть внепланового контроля сохранится.

В правительстве объяснили решение необходимостью снизить административную нагрузку на пострадавший бизнес. Похожий механизм власти уже использовали в 2022–2024 годах: тогда ограничения на проверки вводили после начала полномасштабного вторжения России в Украину и последовавших санкций.

Новому мораторию предшествовал резкий рост числа украинских атак на объекты в России. Летом беспилотники неоднократно атаковали склады Wildberries и Ozon, а также нефтеперерабатывающие предприятия. В конце августа правительство создало подкомиссию по защите важных объектов: недостаточно защищенные предприятия могут передаваться под внешнее управление.

Карелия расширила помощь с Wildberries на Ozon и другие маркетплейсы

Еще одну меру 25 сентября ввело правительство Карелии. Регион расширил перечень приоритетных проектов малого и среднего бизнеса, соответствующее постановление обнаружил The Insider. Теперь к ним относятся проекты предпринимателей, пострадавших «в результате атак с применением беспилотных летательных аппаратов и террористических актов» на логистические центры и другие объекты группы «РВБ» — объединенной компании Wildberries и Russ, ООО «Интернет Решения» юрлица Ozon, а также «иных посреднических платформ», работающих в электронной торговле.

Первоначальное постановление Карелия приняла всего десятью днями ранее, 15 сентября. Тогда оно касалось пострадавших от атак на объекты группы «РВБ». Регион объявил, что такие предприниматели смогут получить микрозаймы на пополнение оборотных средств сроком до трех лет под 3% годовых: до 1 млн рублей для большинства предпринимателей и до 3 млн рублей для производственных компаний. На Wildberries работают более двух тысяч предпринимателей из Карелии.

Новое постановление расширяет первоначальную меру сразу по нескольким направлениям: помимо Wildberries, в него включили Ozon и другие платформы, помимо логистических центров, — другие объекты маркетплейсов, а помимо атак беспилотников, — «террористические акты».

Потерявшим товар предлагают новые кредиты

Похожие программы появились в других регионах. В Ленинградской области после атак на склады Wildberries власти сообщали примерно о 1,5 тысячи местных продавцов, у которых сгорел или пострадал товар. Регион выделил 100 млн рублей на льготные займы для пополнения оборотных средств и восстановления товарных запасов.

Объем программы эквивалентен примерно 67 тысячам рублей на каждого из 1,5 тысячи пострадавших предпринимателей. При этом это не компенсация, а возвратные займы. Регион также предложил пострадавшим шестимесячные кредитные каникулы и поручительства для предпринимателей, которым не хватает залога.

На федеральном уровне Минэкономразвития, Банк России и Корпорация МСП запустили кредитную программу общим лимитом 50 млрд рублей. Пострадавшие продавцы Wildberries могут получить от 500 тысяч до 500 млн рублей на срок до полутора лет по ставке «ключевая ставка плюс 3 процентных пункта». При ключевой ставке 14% это кредит под 17% годовых.

В Краснодарском крае за льготным финансированием после атак обратились 160 предпринимателей, однако к началу сентября полный комплект документов направил 71 — около 44%. Это не означает, что остальным отказали: власти не сообщали, почему они не подали документы.

Налоги разрешили заплатить позже

Еще одну федеральную программу правительство запустило 25 августа. Она касается продавцов Wildberries, пострадавших от атак БПЛА на объекты группы «РВБ». Для них на 12 месяцев перенесли сроки уплаты ряда налогов и страховых взносов, которые должны были наступить с августа 2026 года по июль 2027 года. После окончания отсрочки большую часть накопившихся платежей необходимо выплатить равными частями еще в течение года.

Для предпринимателей, работавших в 2025 году, действует дополнительное условие: ущерб должен превышать 5% их прошлогоднего дохода. Для компаний и ИП, зарегистрированных с 1 декабря 2025 года, размер ущерба относительно выручки значения не имеет. Федеральные налоговые меры распространяются только на продавцов, имеющих договор с ООО «Вайлдберриз» или ООО «РВБ». Продавцы Ozon в эту программу пока не входят.

До конца 2026 года для этих же предпринимателей уже были приостановлены выездные налоговые проверки и проверки правильности уплаты страховых взносов. Объявленный 28 сентября общий мораторий значительно шире: он касается бизнеса, объекты которого пострадали от атак БПЛА с начала года, и действует до октября 2027-го.

Стоимость потерь определяет Wildberries

Наличие программы еще не означает, что предприниматель сможет ею воспользоваться. Особенно показателен пример Саратовской области. По данным региональной Торгово-промышленной палаты, из более чем 1600 подтвержденных пострадавших предпринимателей меры поддержки получили только 29 человек — менее 2%.

Одна из проблем связана с подтверждением размера ущерба. После объединения складских остатков Wildberries предприниматели не всегда могут определить, где находился их товар и какая его часть уцелела. Без подтверждения суммы потерь невозможно доказать, что ущерб превысил необходимые для федеральной поддержки 5% прошлогоднего дохода.

При этом сумму ущерба для получения федеральных налоговых льгот определяет не сам предприниматель. Согласно разъяснениям ФНС, перечни пострадавших и суммы их ущерба формирует ООО «РВБ» и ежемесячно передает налоговой службе. Расчетная сумма ущерба определяется в порядке, аналогичном механизму определения компенсации в оферте Wildberries от 7 июля 2026 года.

Wildberries включила БПЛА в форс-мажор за 11 дней до крупных атак

Новая редакция оферты Wildberries была опубликована 1 июля и вступила в силу 7 июля. В предыдущей версии договора компания предусматривала возмещение продавцам реального ущерба при утрате товара, кроме случаев непреодолимой силы. В новой редакции появился отдельный пункт, где среди обстоятельств непреодолимой силы прямо названы последствия применения вооружений, военной техники и летательных аппаратов, «включая БПЛА», а также обстрелов и взрывов.

Через 11 дней после вступления этой редакции в силу, 18 июля, беспилотники атаковали крупные логистические центры Wildberries в Электростали Московской области и Котовске Тамбовской области.

После атак основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что компания будет помогать продавцам, «несмотря на чрезвычайную ситуацию и отсутствие обязанности компенсировать утраченный товар». Выплаты Wildberries носят характер добровольной поддержки, а не полного возмещения стоимости уничтоженных товаров.

По состоянию на 24 августа товары на пострадавших объектах находились у 225,6 тысячи продавцов Wildberries. Выплаты получили 97 тысяч из них — 43%. На одном из этапов размер выплаты составлял в среднем около 20% стоимости утраченного товара.

Для сравнения, после пожара на складе Wildberries в Шушарах в январе 2024 года компания сообщала, что выплатила продавцам 34,9 млрд рублей — около 95% ущерба за находившиеся на складе товары.

Продавцам Ozon уже выплатили 8,2 млрд рублей по страховке

У продавцов Ozon механизм возмещения устроен иначе. В сентябре «Ингосстрах» сообщил о завершении первой волны страховых выплат предпринимателям, чьи товары пострадали при атаках БПЛА на склады Ozon в Чапаевске, Махачкале и Энеме. Около 90 тысяч продавцов получили в общей сложности 8,2 млрд рублей — в среднем около 91 тысячи рублей на предпринимателя. Выплаты получили продавцы, у которых на момент атаки действовала страховка от массовых повреждений и атак БПЛА.

Подавать заявления им не потребовалось: средства автоматически перечислялись на счета, указанные в личных кабинетах Ozon. Это только первая часть возмещения — окончательные суммы страховщик должен определить после инвентаризации. После начала массовых атак страховка заметно подорожала. С 28 июля тариф вырос в 3,3 раза — с 0,0035% до 0,0115% стоимости товара в день.