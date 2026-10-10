Россия получает микросхемы для оружия через китайского производителя секс-игрушек — НАКО

Украинская Независимая антикоррупционная комиссия (НАКО) изучила более 180 тысяч таможенных деклараций о поставках в Россию микроэлектроники, используемой в российских системах вооружения, и установила свыше 8 тысяч иностранных поставщиков и их адреса. О выводах исследования Forbes Ukraine рассказала исполнительный директор НАКО Елена Трегуб.

По ее словам, главная уязвимость санкционной политики ЕС в том, что компанию можно внести в список сегодня, а новое юрлицо зарегистрировать завтра. Фирмы исчезают и меняют названия, но офисы, бизнес-центры и провайдеры корпоративных услуг остаются прежними. Исследователи нашли более 200 адресов, связанных с компаниями под санкциями или экспортным контролем, — ими пользовались свыше 450 поставщиков. По одному из адресов числились как минимум 45 фирм, из которых под ограничениями находились лишь 14.

Один из примеров — китайская Shenzhen NuanQin Technology, которая позиционирует себя как производителя «умных секс-игрушек». Согласно таможенным записям, она поставляла в Россию интегральные схемы и электродвигатели. В цепочках поставок микроэлектроники могут фигурировать и компании, работающие с фармацевтикой или трубной арматурой. Трегуб оговаривается, что общий адрес не доказывает нарушения санкций, но служит важным сигналом риска.

США уже начали вносить в санкционные списки не только компании, но и адреса, которые неоднократно использовались для обхода экспортного контроля. НАКО предлагает создать общий список адресов высокого риска для ЕС, США, Великобритании, Японии и других партнеров. Бизнесу Трегуб советует проверять адрес контрагента, соседей по офису и связанные юрлица. Она пишет, что

«отсутствие компании в санкционном списке не означает отсутствия риска».

В марте The Insider выяснил, что в 2024–2025 годах более 6 тысяч иностранных фирм-экспортеров поставляли товары подсанкционным российским компаниям и предприятиям ВПК. Около 4 тысяч из них — китайские и гонконгские, еще около 300 — турецкие. В совокупности они обеспечили две трети торговли с подсанкционными фирмами и контрагентами ВПК.