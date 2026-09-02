Немецкая фирма Priminer поставляла станки с ЧПУ российским оружейным заводам в обход санкций — Die Zeit

Немецко-китайский производитель станков Priminer после начала полномасштабного вторжения России в Украину продолжал поставлять оборудование в РФ — в том числе предприятиям российского ВПК, выяснило издание Die Zeit. Как следует из внутренних документов, писем и переписки, оказавшихся в распоряжении журналистов, значительная часть поставленных станков была оснащена системами ЧПУ немецкого концерна Siemens.

Немецкое подразделение компании — Priminer Werkzeugmaschinen GmbH — находится в Нойминстере, производство базируется в Китае. В распоряжении Die Zeit оказался список более чем ста, в основном российских, клиентов «официального представительства Priminer в России», которых компания снабжала оборудованием в 2021–2024 годах, включая оружейные предприятия. Среди получателей — структура концерна «Алмаз-Антей» (станок с ЧПУ Siemens в декабре 2023 года), производитель дронов «Эникс» из Казани (две машины в июне 2023 года) и завод «Курганприбор», выпускающий компоненты для гранат, реактивных систем и управляемых ракет (поставка в сентябре 2023 года). Все три компании к моменту поставок уже находились под санкциями США и ЕС.

В феврале 2024 года Минфин США внес «Приминер Россия» в санкционный список за поддержку военно-промышленного комплекса РФ, однако немецкое и китайское подразделения компании под ограничения не попали. После этого, как показывают документы, фирма не остановила бизнес, а сменила вывеску: в апреле 2024 года сотрудник российского дилера станков Priminer, компании «Пумори» из Екатеринбурга, писал коллегам, что поставки продолжатся под новым брендом — Evolution. По переписке видно, что под этим именем подсанкционному производителю артиллерийских орудий «Буревестник» было поставлено 17 станков модели V17L, переименованных в Evo-7. В ноябре 2025 года и сама «Приминер Россия» сменила название на «Высокоточные технологии», сохранив прежний ИНН.

Siemens подтвердила Die Zeit, что поставляет продукцию обоим подразделениям Priminer — в Германии и Китае, — сославшись на договорные гарантии, что его техника не используется для поставок в Россию, и на декларации конечного пользователя от китайского партнера. При этом концерн признал, что «не всегда можно исключить», что отдельные товары попадают в Россию без ведома производителя, и сообщил о начале внутренней проверки. Юристы немецкого подразделения Priminer заявили Die Zeit, что компания не нарушала санкционное и экспортное законодательство и юридически не связана с «Приминер Россия», которая, по их словам, подчиняется исключительно китайскому праву.

Ранее The Insider выяснил, что через Китай, Турцию, Индию и ОАЭ в Россию поставляют оборудование более 6 тысяч иностранных фирм, торгующих с подсанкционными компаниями и поставщиками российского ВПК — около 4 тысяч из них зарегистрированы в Китае.