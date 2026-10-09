Украинские военные возвращаются к Великой Новосёлке, атакован крупнейший дата-центр «Яндекса» под Калугой. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На покровском направлении обнаружена «дорога смерти» российской автотехники на подступах к Доброполью
- На южно-донецком направлении украинские военные малыми группами приближаются к Великой Новосёлке
- На запорожском направлении сообщается о боях за Орехов и в «легендарной» Малой Токмачке
- Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о переходе города в «режим выживания» из-за ударов по критической инфраструктуре
- За девять месяцев 2026 года в России задержали более чем на три часа 51 тысячу авиарейсов — в 2,2 раза больше, чем за весь 2025 год
- В индустриальном парке под Калугой беспилотниками атакован крупнейший дата-центр «Яндекса»
- «Медиазона» — в результате украинской атаки на штаб 41-й общевойсковой армии в Донецке погибли не менее 20 офицеров
- The Insider выпустил обзорный материал об украинских крылатых ракетах и реактивных ракетах-дронах
Обстановка на фронте
На сумском направлении Минобороны РФ отчитывается о захвате населенного пункта в 15 км к северу от Сум.
Минобороны РФ заявило о захвате поселка Кияница, расположенного в 15 км к северу от Сум. На карте DeepState он отмечен как подконтрольный СОУ.
На покровском направлении обнаружена «дорога смерти» российской автотехники на подступах к Доброполью.
Украинский OSINT-ресурс In Factum приводит видео с «дороги смерти», снятое, согласно геопривязке, в районе села Малиновки (до 2016 года — Ульяновка) в 30 км от Доброполья. Автор канала сообщает, что на отрезке менее километра он насчитал около 50 уничтоженных российских автомобилей.
На южно-донецком направлении украинские военные малыми группами приближаются к Великой Новосёлке.
Российский военблогер Анатолий Радов сообщает, что СОУ заняли Фёдоровку и развивают успех к востоку от Шевченко к северо-западу от Великой Новосёлки. На карте DeepState весь этот участок показан как подконтрольный ВС РФ.
Как пишет Радов, украинские ДРГ замечены около Бурлацкого, Темировки и Вольного Поля, то есть менее чем в 10 км к северу от Великой Новосёлки. По его мнению, замысел украинского командования заключается в одновременном выходе к Великой Новосёлке на реке Мокрые Ялы и Богатырю на реке Волчьей.
Тем временем украинский военный обозреватель Константин Машовец констатирует, что СОУ «восстановили великоновосёлковское направление».
На запорожском направлении сообщается о боях за Орехов и в «легендарной» Малой Токмачке.
Анатолий Радов утверждает, что российские бойцы контролируют центральную и восточную часть Орехова, а украинские военные пытаются «просачиваться» в Малую Токмачку. Согласно DeepState, украинская сторона полностью контролирует Орехов и удерживает большую часть Малой Токмачки.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 9 октября 136 беспилотников типа «Шахед» (93 из них — реактивные), «Гербера» и БПЛА-имитаторов типа «Пародия». 114 БПЛА — 84%, в том числе 77 реактивных, — были сбиты или подавлены. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в восьми локациях, а также падение обломков в семи локациях.
Мэр Киева Виталий Кличко в интервью французскому информагентству AFP заявил, что город переходит в «режим выживания», и посоветовал жителям, у которых есть такая возможность, временно уехать из столицы Украины из-за угрозы масштабного кризиса, вызванного ударами по критически важным объектам инфраструктуры. Накануне днем реактивный «Шахед» ударил (1, 2) по подстанции 330 кВ «Нивки» в Киеве. Об атаке на «один из крупных энергетических объектов» также сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль. В результате в городе возникли перебои с электроснабжением и работой электротранспорта, в том числе метрополитена. Без электричества остались и помещения как минимум двух комитетов Верховной рады. Накануне вечером секретарь Борщаговского сельсовета Александр Медведь написал, что из-за обесточивания объектов Киевводоканала канализационная система Киева временно не принимает сточные воды.
Три человека погибли, еще двое получили ранения в результате удара по магазину в Соломенском районе Киева накануне днем, сообщили в киевской полиции. Последствия удара также зафиксированы в Деснянском, Святошинском, Шевченковском и Голосеевском районах, где были повреждены жилые дома, автомобили, гаражные боксы и другие объекты гражданской инфраструктуры. Всего 8 октября из-за атак в Киеве погибли четыре человека, пострадали еще 19 человек, сообщил Кличко.
По состоянию на утро в трех районах Киева — Оболонском, Подольском и Святошинском — частично остановлено движение общественного транспорта из-за отсутствия напряжения, сообщает Киевпастранс. Также наблюдаются перебои с электроснабжением после атаки на энергообъект в пригороде, у ряда потребителей начались отключения света вне графиков. В некоторых районах также отсутствует вода.
Владимир Зеленский раскритиковал власти украинской столицы за «почти полное» невыполнение сроков «плана стойкости». Об этом говорится в заявлении президента по итогам селекторного совещания с участием военных и представителей правительства.
Накануне два человека погибли при ударе управляемой авиабомбой по Васильковской общине в Днепропетровской области, сообщил глава местной ОВА Александр Ганжа. По информации главы Запорожской ОВА, при атаках по Запорожью погиб один человек, пострадали еще 13 человек, среди них ребенок.
В Чернигове ночью после удара БПЛА загорелась крыша торгового центра сети «Eпiцентр». К утру пожар был потушен. Обошлось без пострадавших.
Утром на Запорожье было сброшено шесть авиабомб. Известно об одном погибшем и 16 раненых, среди которых ребенок, сообщил врио главы Запорожской ОВА Михаил Семикин. Один многоэтажный дом частично разрушен, еще 20 повреждены. Также повреждения получил городской Дворец детского и юношеского творчества.
В Ивано-Франковске в результате атаки погиб один человек. Загорелось здание, сообщили в ГСЧС.
Ночью атаке подверглись складские помещения в Бучанском районе в Киевской области, сообщили в ГСЧС. Пострадали три человека. Спасатели под завалами нашли тело женщины.
Утром при атаке на пригород Харькова пострадали три женщины, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Других подробностей он не привел.
При дневном ударе по Николаеву погиб 64-летний мужчина, пишет и.о. главы Николаевской ОВА Георгий Решетилов. По его словам, атака велась на «объекты энергетической и промышленной инфраструктуры» города.
По сообщению ДТЭК, накануне вечером и сегодня днем были атакованы два энергетических объекта компании в Днепропетровской области. Повреждено энергетическое оборудование, возник пожар. Сотрудники не пострадали.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 8 октября 113 беспилотников над Белгородской, Брянской, Курской, Омской, Орловской, Свердловской, Тюменской, Владимирской областями, Башкортостаном, Московским регионом, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря. В ночь на 9 октября были перехвачены 505 БПЛА над Калужской, Брянской, Нижегородской, Белгородской, Курской, Орловской, Воронежской, Липецкой, Тульской, Тверской, Тамбовской, Смоленской, Рязанской, Ульяновской, Ростовской, Астраханской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Татарстаном, Крымским полуостровом и акваториями Чёрного и Азовского морей.
В Greenpeace на основании спутниковых снимков акватории Чёрного моря, сделанных 7 и 8 октября, пришли к выводу, что нефтяное пятно, которое тянется за загоревшимся 6 октября у берегов Сочи танкером Aframax Rio, увеличилось до 25 км².
Генштаб ВСУ сообщил о поражении накануне Омского нефтеперерабатывающего завода. Это крупнейший НПЗ России с мощностью переработки более 21 млн тонн нефти в год, выпускающий топливо, смазочные материалы и нефтехимическую продукцию. Предприятие уже подвергалось атаке 6 июля, когда, по информации Генштаба, была поражена установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-11 мощностью 8,4 млн тонн в год.
Удар по Омскому НПЗ и последовавшее за ним возгорание подтвердил OSINТ-аналитик издания Astra. Завод находится в 2 500 км от границы с Украиной. Губернатор Омской области Виталий Хоценко написал, что один из дронов «достиг северного промышленного узла», и призвал жителей региона «не создавать искусственный ажиотаж на заправках и сохранять спокойствие».
В поселке Майский в Белгородской области накануне беспилотник атаковал газораспределительную подстанцию. Предположительно, при взрыве была также повреждена линия электропередачи: на нескольких улицах поселка пропали газ и электричество, написал Telegram-канал «Пепел ➜ Белгород». Во время вечерней атаки FPV-дрона в Грайвороне в Белгородской области погиб мирный житель, еще трое получили ранения, сообщил региональный оперштаб. Также, по информации оперштаба, при ночной атаке на поселок Разумное погибли супруги, еще четыре человека, включая 10-летнего ребенка, были ранены. Сообщается, что снаряд попал в частный дом, полностью разрушив его. Ресурс «Пепел ➜ Белгород» пишет, что под удар попала нефтебаза около города Строитель. Спутниковый сервис мониторинга пожаров NASA FIRMS зафиксировал три очага возгорания в районе топливных резервуаров. В Генштабе ВСУ позже подтвердили атаку на «полевой склад топливно-смазочных материалов противника» в районе Строителя.
Украинский OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» публикует карту активности украинских БПЛА на территории России по состоянию на утро 9 октября.
По информации губернатора Московской области Андрея Воробьёва, в результате атаки беспилотника на проспекте 50-летия Октября в микрорайоне Климовск в Подольске накануне погиб 57-летний мужчина, также пострадала 37-летняя женщина. Загорелись несколько автомашин.
Московские аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский из-за налета беспилотников были закрыты всю ночь 9 октября — ограничения ввели около полуночи, а сняли лишь в 7 утра, следует из сообщений (1, 2, 3) Росавиации. По информации ТАСС, 15 самолетов, направлявшихся в Москву, перенаправили на запасные аэродромы, еще четыре борта, следовавшие из Турции, развернулись в воздухе и вернулись обратно.
За девять месяцев 2026 года в России задержали более чем на три часа 51 тысячу авиарейсов — в 2,2 раза больше, чем за весь 2025 год, подсчитал The Insider. Доля рейсов, вылетающих по расписанию, сократилась с 71% в 2024 году до 52%, число отмененных рейсов удвоилось, а длительные задержки затронули, по приблизительным оценкам, более 7,6 млн пассажиров. Одной из причин стало частое введение ограничений на полеты из-за угрозы атак беспилотников. Ситуацию усугубляет дефицит исправных самолетов: к концу июня у крупнейших российских авиакомпаний простаивали 130 бортов — около пятой части их парка.
В Тверской области после ночного налета беспилотников произошел пожар на заводе в поселке Редкино, сообщил губернатор Виталий Королëв. Название предприятия он не уточнил, однако, по утверждению украинского мониторингового канала Exilenova+, под ударом оказался Редкинский опытный завод, выпускающий в том числе компоненты топлива для российских крылатых ракет Х-55 и Х-101. Позже Генштаб ВСУ подтвердил поражение Редкинского опытного завода. В последний раз он был атакован 7 февраля 2026 года.
В Калужской области в результате ночной атаки БПЛА пострадали девять человек, пять из них госпитализированы, сообщил губернатор Владислав Шапша. Повреждены городская инфраструктура и частные дома в двух муниципальных округах. В компании «Яндекс» рассказали об атаке на дата-центр в Калуге. По сведениям пресс-службы, несколько модулей полностью выведены из строя. По этой причине часть сервисов может работать с перебоями. В компании Fire Point сообщили, что при атаке применялись дроны FP-1. Дата-центр «Яндекса» в индустриальном парке «Грабцево» под Калугой был открыт в 2023 году и позиционировался компанией как крупнейший объект такого рода в России с более чем 3 800 серверными стойками.
Проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика», проанализировав спутниковые снимки последствий налета БПЛА на дата-центр «Яндекса» в Сасове в Рязанской области, совершенного накануне, оценил, что выгорело около 35% здания. К выводу о том, что выгорела почти половина здания, приходит «Радио Свобода» и пишет, что огнем повреждено около 28 тысяч м².
Как пишут украинские Telegram-каналы, под атаку также попал Ухтинский НПЗ в Республике Коми. OSINT-аналитик издания Astra пришел к тому же выводу. Глава Коми Ростислав Гольдштейн сообщал утром об отражении атаки беспилотников. Закрывался аэропорт Ухты, школьников эвакуировали в убежища. В то же время Гольдштейн утверждает, что после налета дронов инфраструктура в Ухте не пострадала.
Владимир Зеленский подтвердил атаки на дата-центр в Калужской области, Омский и Ухтинский НПЗ. Последний был поражен беспилотниками Ан-196 RS, которые способны пролетать около 2 500 км, а по Омскому НПЗ были применены БПЛА FP-6 (модифицированные FP-1 с дальностью 3 400 км).
Генштаб ВСУ сообщил об атаках на филиал АО «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» НИИ стартовых комплексов имени В.П. Бармина в районе поселка Дальнее Константиново-5 и на Центр ликвидации межконтинентальных баллистических ракет в районе села Суроватиха в Нижегородской области. ЦЭНКИ специализируется на разработке, содержании и эксплуатации стартовых позиций, заправочного оборудования и систем управления ракетами, а Центр ликвидации ракет занимается утилизацией ракетного вооружения, а также производством, подготовкой, хранением и транспортировкой ракетного топлива.
Куйбышевский НПЗ «Роснефти» разместил на HeadHunter вакансии для членов экипажей зенитной самоходной установки «Шилка» и БМП-2 «Бережок», которые должны защищать предприятие от атак беспилотников, обратило внимание издание «Вёрстка». Кандидатам предлагали заключить контракт с Минобороны о пребывании в мобилизационном резерве, пройти обучение и получать 120 тысяч рублей в месяц, а также региональные и федеральные выплаты. Позже объявления были скрыты и перенесены в архив. Куйбышевский НПЗ неоднократно становился целью атак. В сентябре на предприятии произошел пожар после налета беспилотников.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 7 октября по 20:00 8 октября стало известно как минимум о 58 погибших и 135 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
«Медиазона» установила имена не менее 20 офицеров, погибших после украинского удара 26 августа 2026 года по штабу 41-й общевойсковой армии в Донецке. Как пишут журналисты, это самый массовый известный случай гибели офицеров ВС РФ за всё время войны.
Издание «Можем объяснить» подсчитало, что заложенный в проект федерального бюджета рост расходов на ежемесячные выплаты ветеранам «СВО» может означать планируемое увеличение числа участников войны с Украиной примерно на 1,5 млн человек в 2027–2029 годах. В 2026 году на эти выплаты предусмотрено 203,5 млрд рублей, а к 2029-му — 337,7 млрд. Суммарное увеличение расходов за три года составит почти 269 млрд рублей. Исходя из размера выплаты и прогноза инфляции, издание оценивает число «новых ветеранов» к 2029 году в 3,41 млн человек против 1,88 млн в 2026-м — то есть предполагаемый ежегодный приток может составлять около 500 тысяч человек. Расчет не учитывает гибель и естественную смертность получателей выплат.
В поселке Чертково в Ростовской области на памятнике погибшим участникам войны против Украины появилось имя Якова Майбороды, которого в 2024 году приговорили к 15 годам колонии за убийство восьмимесячной дочери. После приговора он отправился на войну и погиб 3 апреля 2025 года. Его имя на мемориале обнаружил Telegram-канал «Пост-».
Вооружения и военная техника
Министр обороны Бельгии Тео Франкен рассказал, что первые три из обещанных бельгийских истребителей F-16 будут переданы Украине после согласования с Францией, поскольку ранее на них были установлены французские системы РЭБ. Также он отверг информацию о задержках с обслуживанием украинских F-16 в Бельгии, заявив, что бельгийская компания Sabena Engineering проводит обслуживание четырех самолетов в месяц и планирует увеличить их количество до шести. Кроме того, он сообщил, что Бельгия и Украина организовали совместное производство 70-мм ракет для ПВО с лазерным наведением, которые могут запускаться как с багги, так и с F-16 (вероятно, имеются в виду ракеты FZ 275 LGR).
Украинские пилоты начнут обучение на истребителях Rafale во Франции в ноябре, сообщила министр вооруженных сил страны Катрин Вотрен. В июле Эммануэль Макрон сообщал, что первые Rafale будут переданы Украины в 2028–2029 годах.
К 2026 году Силы обороны Украины получили сразу несколько типов дальнобойных крылатых ракет и ракет-дронов: от «Довгого Нептуна» и «Фламінго» до «Паляниці», «Пекла», «Барса» и европейской «Руты». The Insider разобрался, чем они отличаются, как применяются в боевых условиях, что ограничивает их массовое производство и зачем СОУ одновременно столько разных систем.
В Telegram-каналах появились фотографии 32-элементных CRPA-антенн, найденных в обломках российских реактивных дронов «Герань-4». Такие антенны предназначены для работы GPS в условиях противодействия РЭБ. The Insider обнаружил, что эта антенна внешне очень похожа на продукцию китайской компании Harxon, однако имеет маркировку ALB, что значит, вероятно, по крайней мере отверточную сборку на заводе «Шахедов» в Алабуге.
О главных событиях войны 8 октября 2026 года — в предыдущей сводке: ВС РФ стремятся охватить Доброполье, свыше 30 погибших после российского удара по автобусу в Краматорске. Что происходит на фронте
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