Украинские военные возвращаются к Великой Новосёлке, атакован крупнейший дата-центр «Яндекса» под Калугой. Что происходит на фронте

Генштаб ВСУ сообщил о поражении накануне Омского нефтеперерабатывающего завода. Это крупнейший НПЗ России с мощностью переработки более 21 млн тонн нефти в год, выпускающий топливо, смазочные материалы и нефтехимическую продукцию. Предприятие уже подвергалось атаке 6 июля, когда, по информации Генштаба, была поражена установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-11 мощностью 8,4 млн тонн в год.

Удар по Омскому НПЗ и последовавшее за ним возгорание подтвердил OSINТ-аналитик издания Astra. Завод находится в 2 500 км от границы с Украиной. Губернатор Омской области Виталий Хоценко написал, что один из дронов «достиг северного промышленного узла», и призвал жителей региона «не создавать искусственный ажиотаж на заправках и сохранять спокойствие».

В поселке Майский в Белгородской области накануне беспилотник атаковал газораспределительную подстанцию. Предположительно, при взрыве была также повреждена линия электропередачи: на нескольких улицах поселка пропали газ и электричество, написал Telegram-канал «Пепел ➜ Белгород». Во время вечерней атаки FPV-дрона в Грайвороне в Белгородской области погиб мирный житель, еще трое получили ранения, сообщил региональный оперштаб. Также, по информации оперштаба, при ночной атаке на поселок Разумное погибли супруги, еще четыре человека, включая 10-летнего ребенка, были ранены. Сообщается, что снаряд попал в частный дом, полностью разрушив его. Ресурс «Пепел ➜ Белгород» пишет, что под удар попала нефтебаза около города Строитель. Спутниковый сервис мониторинга пожаров NASA FIRMS зафиксировал три очага возгорания в районе топливных резервуаров. В Генштабе ВСУ позже подтвердили атаку на «полевой склад топливно-смазочных материалов противника» в районе Строителя.

Украинский OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» публикует карту активности украинских БПЛА на территории России по состоянию на утро 9 октября.

По информации губернатора Московской области Андрея Воробьёва, в результате атаки беспилотника на проспекте 50-летия Октября в микрорайоне Климовск в Подольске накануне погиб 57-летний мужчина, также пострадала 37-летняя женщина. Загорелись несколько автомашин.

Московские аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский из-за налета беспилотников были закрыты всю ночь 9 октября — ограничения ввели около полуночи, а сняли лишь в 7 утра, следует из сообщений (1, 2, 3) Росавиации. По информации ТАСС, 15 самолетов, направлявшихся в Москву, перенаправили на запасные аэродромы, еще четыре борта, следовавшие из Турции, развернулись в воздухе и вернулись обратно.

За девять месяцев 2026 года в России задержали более чем на три часа 51 тысячу авиарейсов — в 2,2 раза больше, чем за весь 2025 год, подсчитал The Insider. Доля рейсов, вылетающих по расписанию, сократилась с 71% в 2024 году до 52%, число отмененных рейсов удвоилось, а длительные задержки затронули, по приблизительным оценкам, более 7,6 млн пассажиров. Одной из причин стало частое введение ограничений на полеты из-за угрозы атак беспилотников. Ситуацию усугубляет дефицит исправных самолетов: к концу июня у крупнейших российских авиакомпаний простаивали 130 бортов — около пятой части их парка.

В Тверской области после ночного налета беспилотников произошел пожар на заводе в поселке Редкино, сообщил губернатор Виталий Королëв. Название предприятия он не уточнил, однако, по утверждению украинского мониторингового канала Exilenova+, под ударом оказался Редкинский опытный завод, выпускающий в том числе компоненты топлива для российских крылатых ракет Х-55 и Х-101. Позже Генштаб ВСУ подтвердил поражение Редкинского опытного завода. В последний раз он был атакован 7 февраля 2026 года.

В Калужской области в результате ночной атаки БПЛА пострадали девять человек, пять из них госпитализированы, сообщил губернатор Владислав Шапша. Повреждены городская инфраструктура и частные дома в двух муниципальных округах. В компании «Яндекс» рассказали об атаке на дата-центр в Калуге. По сведениям пресс-службы, несколько модулей полностью выведены из строя. По этой причине часть сервисов может работать с перебоями. В компании Fire Point сообщили, что при атаке применялись дроны FP-1. Дата-центр «Яндекса» в индустриальном парке «Грабцево» под Калугой был открыт в 2023 году и позиционировался компанией как крупнейший объект такого рода в России с более чем 3 800 серверными стойками.

Проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика», проанализировав спутниковые снимки последствий налета БПЛА на дата-центр «Яндекса» в Сасове в Рязанской области, совершенного накануне, оценил, что выгорело около 35% здания. К выводу о том, что выгорела почти половина здания, приходит «Радио Свобода» и пишет, что огнем повреждено около 28 тысяч м².