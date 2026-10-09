Под Тверью загорелся завод после атаки дронов. Предположительно, это уже пятый налет на производителя топлива для Х-101

В Тверской области в ночь на 9 октября после атаки беспилотников произошел пожар на заводе в поселке Редкино, сообщил губернатор Виталий Королëв. Название предприятия он не уточнил, однако, по утверждению украинского мониторингового канала Exilenova+, под ударом оказался Редкинский опытный завод, выпускающий в том числе компоненты топлива для российских крылатых ракет Х-55 и Х-101. Если эта информация подтвердится, нынешняя атака станет как минимум пятой за последние три года, подсчитал The Insider.

По словам Королëва, сотрудники завода не пострадали, так как их успели эвакуировать в укрытие. К утру пожар ликвидировали, на месте продолжили работать экстренные службы. Масштаб повреждений губернатор не раскрыл. В сети распространились кадры вспышек и дыма, которые, как утверждается, сняты в районе предприятия.

Завод уже неоднократно атаковали

Беспилотники дважды атаковали Редкинский опытный завод в сентябре 2023 года. В первый раз, 13 сентября, дрон повредил пустую цистерну. Во второй раз, 17 сентября, беспилотник с боевой частью массой около 10 кг в тротиловом эквиваленте, по сообщениям Shot и Baza, был сбит средствами ПВО и упал в производственной зоне, но не взорвался.

Следующая известная атака произошла 27 июня 2024 года. Тогда, по информации издания Astra, территорию предприятия атаковали четыре беспилотника. Были повреждены трубопровод, крыша и здание одного из цехов. Сотрудников завода эвакуировали, пострадавших не было.

Еще один удар произошел 7 февраля 2026 года. «Украинская правда» со ссылкой на источник в СБУ сообщала, что предприятие поразили украинские беспилотники, после чего на его территории начался пожар.

Редкинский опытный завод производит специальную химическую продукцию. В опубликованной отчетности предприятия, как ранее отмечал The Insider, упоминался выпуск «Децилина» и «Децилина-М». Это высококалорийное синтетическое топливо используется, в частности, в двигателях крылатых и противокорабельных ракет, включая Х-55, Х-59, Х-101 и ракеты семейства «Калибр».

В сентябре 2025 года Великобритания ввела санкции против Редкинского опытного завода. Британские власти указали, что предприятие работает в стратегически важных оборонном и химическом секторах.

Минобороны России отчиталось о 618 сбитых беспилотниках за сутки

В ночь на 9 октября в российском Минобороны отрапортовали об уничтожении 505 украинских беспилотников за 12 часов. В ведомстве перечислили 19 российских регионов, включая Московскую и Тверскую области, а также Крым и акватории Черного и Азовского морей. За предыдущие 12 часов, с 08:00 до 20:00 8 октября, Минобороны отчитывалось еще о 113 сбитых дронах. За сутки российское ведомство сообщило об уничтожении в общей сложности 618 БПЛА.

В Московском регионе на фоне воздушной угрозы примерно на семь часов ограничили работу трех аэропортов — Домодедово, Внуково и Жуковского. По данным ТАСС, 15 самолетов, направлявшихся в Москву, перенаправили на запасные аэродромы, еще четыре борта, следовавшие из Турции, развернулись в воздухе и вернулись обратно.

Кроме того, вечером 8 октября сильный пожар произошел в подмосковном Пушкино. Как пишет Astra, опубликованные очевидцами кадры предположительно сняты в районе стоянки грузовиков на 33-м километре Ярославского шоссе, рядом с сервисом GTS Service. Провластный Telegram-канал Shot тем временем утверждает, что во время тушения мусорного контейнера произошла химическая реакция с последующими взрывами неизвестного вещества, предположительно магния. Подтверждений связи этого пожара с атакой беспилотников нет.