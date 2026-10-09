В России за девять месяцев задержали на три часа и более 51 тысячу авиарейсов — больше, чем за весь 2025 год

В России за январь–сентябрь 2026 года 51 тысяча пассажирских авиарейсов вылетела с задержкой не менее трех часов — это больше, чем за весь 2025 год, когда таких рейсов было около 30,5 тысячи, подсчитал The Insider, сопоставив данные аналитиков, которые опубликовал «Коммерсантъ». За девять месяцев число задержек продолжительностью от трех часов выросло в 2,2 раза год к году, а частота отмен рейсов удвоилась.

Аналитики отслеживали рейсы 30 крупных российских и около 60 иностранных авиакомпаний, на которые приходится примерно 97% пассажиропотока в России. За девять месяцев 2026 года количество вылетов с задержкой от часа выросло в 1,7 раза, до 128 тысяч (19% всех отслеженных рейсов). Число задержек от двух часов удвоилось, достигнув 77 тысяч (11%), а от четырех часов увеличилось почти в 2,4 раза, до 36 тысяч (5%).

Одновременно снизилась доля рейсов, отправляющихся по расписанию. Если за январь–сентябрь 2025 года в пределах 15 минут от запланированного времени вылетали 57% самолетов, то за аналогичный период 2026-го — только 52%. Еще в 2024 году этот показатель составлял 71%. Для сравнения: по данным Eurocontrol, в европейской авиационной сети в 2025 году вовремя отправлялись более 70% рейсов, хотя периоды и состав учитываемых рейсов различаются.

Масштаб проблемы заметен и в количестве пассажиров, столкнувшихся с длительным ожиданием. По оценке «Коммерсанта», основанной на условной вместимости самолета в 150 кресел, за первые девять месяцев 2026 года задержки от трех часов затронули более 7,6 млн человек. За весь 2025 год аналогичная оценка составляла около 4,5 млн пассажиров. Эти цифры рассчитаны по числу рейсов, а не по фактическим данным о пассажирах.

Атаки беспилотников и нехватка самолетов

Одной из причин роста задержек стали участившиеся ограничения работы российских аэропортов из-за угрозы атак беспилотников. С конца апреля 2026 года план «Ковер», предусматривающий временное закрытие воздушного пространства, в Центральной России и на юге страны вводят почти ежедневно.

Так, в ночь на 9 октября ограничения действовали около семи часов в московских аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский. Самолеты перенаправляли в Петербург, Казань, Нижний Новгород и другие города. Несколько рейсов, следовавших из Турции, развернулись и вернулись в аэропорты отправления.

При этом данные Росавиации существенно отличаются от оценок страховщиков. Как сообщили «Коммерсанту» в Минтрансе, за январь–август 2026 года ведомство зафиксировало 118,1 тысячи рейсов с задержкой более двух часов — на 20,3% больше, чем годом ранее. За тот же период «АльфаСтрахование» насчитало 65 тысяч таких случаев, почти вдвое больше прошлогоднего показателя. Разницу объясняют методикой: Росавиация учитывает также чартерные, грузовые, военные и другие рейсы, которые не входят в сопоставимую выборку регулярных пассажирских перевозок.

Российские авиакомпании продолжают сталкиваться с нехваткой исправных самолетов и трудностями технического обслуживания. По подсчетам «Коммерсанта», к концу июня у крупнейших перевозчиков простаивали 130 самолетов — 19,3% их совокупного парка. Без учета группы «Аэрофлот» доля неиспользуемых воздушных судов достигала почти трети. Основной причиной простоя называли затянувшееся техническое обслуживание.

Впрочем, Минтранс утверждает, что доля задержек, вызванных техническими неисправностями, в 2026 году даже сократилась — с 12,7 до 10,1% от общего числа задержанных рейсов. Собеседники «Коммерсанта» в авиаотрасли связывают это в том числе с сокращением количества самолетов, находящихся в эксплуатации.

В S7 сообщили, что в 2026 году аэропорты стали чаще использовать частичные ограничения воздушного пространства вместо полного закрытия. Самолетам разрешают взлетать и садиться по отдельным согласованным направлениям. Это увеличивает время ожидания и руления, но позволяет избежать еще большего числа отмен. В «Аэрофлоте» утверждают, что разработали специальные схемы перераспределения самолетов и обслуживания пассажиров во время ограничений. Представители нескольких региональных аэропортов при этом пожаловались на задержки с уведомлениями Минобороны о снятии режима «Ковер».

По итогам 2025 года число длительных задержек авиарейсов в России удвоилось, а главной причиной стали угрозы атак беспилотников. Уже тогда каждый восьмой рейс задерживался как минимум на час.

The Insider также рассказывал о последствиях международных санкций для российской гражданской авиации. Пилоты и авиаинженеры сообщали о нехватке запчастей, проблемах с навигационным оборудованием и вынужденном использовании самолетов-доноров для ремонта других воздушных судов. Согласно таможенным данным, импорт иностранных авиадвигателей и деталей к ним в Россию сократился втрое с 2021 по 2024 год.