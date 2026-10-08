Осужденного на 15 лет за убийство восьмимесячной дочери увековечили на мемориале «героям СВО» в Ростовской области

В церемонии участвовали представители местных властей и военный комиссар Сергей Ющенко, который поблагодарил родственников погибших:

«Наряду с героями Великой Отечественной войны здесь теперь стоят герои Специальной военной операции, сложившие головы за нас и нашу Родину».

Глава Чертковского района Ольга Подгорная сообщила, что мемориал создали по инициативе матерей погибших военнослужащих.

Убийство дочери и отправка на войну

Преступление, за которое осудили Майбороду, произошло 28 апреля 2023 года в Ростове-на-Дону. По версии следствия, он вместе с супругой Анастасией убил восьмимесячную дочь. После этого родители расчленили тело ребенка, часть останков измельчили с помощью электрической мясорубки, разложили по пакетам и спрятали в морозильную камеру.

Анастасия Майборода первоначально сообщила полиции, что в квартиру ворвались неизвестные и похитили ребенка. Однако во время обыска сотрудники полиции обнаружили останки девочки. Позже женщина рассказывала в суде, что муж собирался разводиться с ней, а после разговора об алиментах убил дочь и заставил ее помогать скрывать следы преступления. «Он складывал куски в мясорубку, а я держала пакет», — говорила Анастасия во время судебного процесса.

Яков Майборода свою вину отрицал. Его адвокаты утверждали, что в момент убийства он не находился дома, хотя ранее давал другие показания, согласно которым случайно задел ребенка ногой и затем участвовал в сокрытии тела. 2 октября 2024 года Ростовский областной суд на основании вердикта присяжных признал обоих виновными в убийстве малолетнего, совершенном группой лиц. Яков получил 15 лет колонии строгого режима, Анастасия — 13 лет колонии общего режима.

The Insider обнаружил, что еще 29 марта 2025 года, всего за пять дней до сообщенной родственниками даты гибели Майбороды, региональное издание 161.RU писало, что осужденный лишь собирается оформить документы для отправки на войну. Источник журналистов тогда сообщил, что мужчина отказался от кассационного обжалования приговора. «После этого Яков решил, что всё бесполезно. Он планирует попасть на СВО и оформить документы в ближайшее время, если получится», — рассказывал собеседник издания.

Когда именно Майборода подписал контракт с Минобороны и сколько времени провел на фронте, достоверно неизвестно. Региональное издание 161.RU получило независимое подтверждение его гибели от источника в силовых структурах и юриста, знакомого с делом. По словам одного из собеседников, Майборода не успел получить никаких военных наград.

Сама Анастасия Майборода также просила отправить ее на войну в качестве медика. До ареста женщина училась на последнем курсе медицинского университета. Во время судебного разбирательства она говорила, что хочет таким образом искупить вину. Информации о том, что ее просьбу удовлетворили, нет.

Ранее The Insider рассказывал о другом осужденном за убийство участнике войны Романе Алексанцеве, который получил 22 года колонии за убийство таксиста, однако был завербован ЧВК Вагнера и погиб под Бахмутом. В марте 2023 года губернатор аннексированного Севастополя Михаил Развозжаев назвал его героем, который «искупил всё кровью».

В январе 2024 года The Insider также писал о Георгии Поливайко из Приморского края, осужденном на 24 года колонии за убийство и изнасилование женщины. После заключения контракта с Минобороны Поливайко вернулся домой менее чем через три месяца, не отбыв назначенный судом срок.