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Нефтяное пятно от загоревшегося у Сочи танкера Aframax Rio разрослось до 25 км² — Greenpeace

The Insider
Иллюстрация к материалу

Нефтяное пятно, которое тянется за загоревшимся 6 октября у берегов Сочи танкером Aframax Rio, увеличилось до 25 км². К такому выводу в Greenpeace пришли, изучив спутниковые снимки акватории, сделанные 7 и 8 октября.

По данным организации, примерно в полдень по московскому времени 7 октября судно находилось в 13 км от Лазаревского — приблизительно в 50 км северо-западнее точки, где начался пожар. Огня на борту к тому моменту уже не было, однако на поверхности моря был заметен шлейф нефтепродуктов площадью порядка 8 км².

Изображение из галереи
Миниатюра 1
Миниатюра 2

Снимок, сделанный в полдень следующего дня, показывает, что танкер ведут на буксире в северо-западном направлении — к тому времени он уже миновал Туапсе. В Greenpeace допускают, что судно направляется в порт Новороссийска. Нефтяное пятно на этом снимке еще крупнее — около 25 км².

В Greenpeace заявили:

«Эта ситуация — одно из последствий военной агрессии России против Украины. Россия использует нефть, чтобы финансировать войну. Теперь эта нефть несет прямую угрозу жителям внутри страны и природе всего черноморского региона».

Ранее The Insider писал, что Aframax Rio ходит под флагом Либерии, принадлежит зарегистрированной на Маршалловых Островах компании RIO ENTERPRISES SA и заходил в российские черноморские порты — в частности в мае 2026 года три дня стоял в Тамани. Танкер внесен в санкционный список Украины и, вероятно, относится к российскому «теневому флоту».

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Публикация:«Нефтяное пятно от загоревшегося у Сочи танкера Aframax Rio разрослось до 25 км² — Greenpeace»

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