Нефтяное пятно от загоревшегося у Сочи танкера Aframax Rio разрослось до 25 км² — Greenpeace

Нефтяное пятно, которое тянется за загоревшимся 6 октября у берегов Сочи танкером Aframax Rio, увеличилось до 25 км². К такому выводу в Greenpeace пришли, изучив спутниковые снимки акватории, сделанные 7 и 8 октября.

По данным организации, примерно в полдень по московскому времени 7 октября судно находилось в 13 км от Лазаревского — приблизительно в 50 км северо-западнее точки, где начался пожар. Огня на борту к тому моменту уже не было, однако на поверхности моря был заметен шлейф нефтепродуктов площадью порядка 8 км².