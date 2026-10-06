У побережья Сочи горит нефтяной танкер «теневого флота». Последние недели он не отображался в сервисах по отслеживанию судов

В акватории Чёрного моря у побережья Сочи загорелся нефтяной танкер. Об этом сначала сообщили мониторинговые каналы, а затем подтвердил и глава администрации федеральной территории «Сириус» Дмитрий Плишкин. Речь идёт о танкере AFRAMAX RIO (IMO: 9273844), который ходил под флагом Либерии и, судя по данным сервиса Starboard Maritime Intelligence, с которыми ознакомился The Insider, в том числе заходил в российские черноморские порты. Танкер находится в санкционном списке Украины и, вероятно, относится к «теневому флоту» России.

Вечером 6 октября в соцсетях начали распространяться кадры горящего у побережья Сочи судна. Украинский мониторинговый канал Exilenova+ опубликовал фото и видео горящего в акватории Чёрного моря нефтяного танкера. Как отметило издание Astra, речь идёт о крупном танкере для перевозки сырой нефти AFRAMAX RIO (IMO: 9273844). Судно не числится в санкционных списках США, Евросоюза и других союзников Киева, но находится под ограничениями Украины.

Из данных сервиса Starboard, которые изучил The Insider, танкер ходит под флагом Либерии и принадлежит компании RIO ENTERPRISES SA, зарегистрированной на Маршалловых островах. При этом с 20 сентября 2026 года его местоположение не отображалось в сервисе. Последний раз — 20 сентября — он был замечен в районе румынского порта Констанца. В 2026 году, по данным сервиса, танкер чаще всего был замечен в портах Турции и Египта. Также его фиксировали в портах Саудовской Аравии, Сингапура и Индии. В мае 2026 года AFRAMAX RIO три дня находился в порту российской Тамани.

Согласно другому сервису — Vessel finder — за день до пожара танкер передал сигнал в Чёрном море недалеко от «Сириуса».

Была ли на танкере нефть, власти России не сообщают. Однако глава «Сириуса» Дмитрий Плишкин заявил:

«В акватории Черного моря произошло возгорание танкера. В целях обеспечения безопасности граждан пляжи Сириуса будут временно закрыты. Осуществляется постоянный мониторинг состояния воды и воздуха совместно с Росгидрометом. Прошу жителей и гостей федеральной территории воздержаться от длительного пребывания на улицах и, по возможности, не открывать окна в помещениях».

Прокремлёвский Telegram-канал Mash написал, что капитан успел запросить эвакуацию для 23 членов команды судна, а «танкер вёз сырую нефть из Новороссийска в Индию и был загружен почти под завязку». Z-канал в Telegram «Два майора» предположил, что «не обошлось без воздействия» со стороны Украины. Авторы канала написали, что «гигантский столб дыма виден за сотни километров».