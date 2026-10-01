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Великобритания ввела санкции против российских танкеров-газовозов и руководителей «Движения первых»

The Insider
Путин на судоверфи «Звезда», где строится газовоз «Петр Столыпин», попавший под британские санкции. Фото: РИА «Новости»

Путин на судоверфи «Звезда», где строится газовоз «Петр Столыпин», попавший под британские санкции. Фото: РИА «Новости»

В обновленный пакет британских вошли 23 физических и юридических лица, а также суда российского «теневого флота», которые были заняты перевозкой нефти и СПГ. Об этом сообщил британский МИД. 

Все попавшие в санкционный список суда — танкеры, которые занимаются перевозкой нефти и газа: 

  • «Чайво» (IMO: 9331048)
  • «Портовый» (IMO: 9246621)
  • «Алексей Косыгин» (IMO: 9904546)
  • «Константин Посьет» (IMO: 9904704)
  • «Петр Столыпин» (IMO: 9904675)
  • Avacha (IMO: 9319404)
  • BEBEK-E (IMO: 7808401)
  • GALLE ENERGY (IMO: 9344411)

Большинство из них ходят под российским флагом и связаны напрямую с корпорацией «Новатэк», которая занимается добычей газа и уже попала под международные санкции. Исключение — BEBEK-E и GALLE ENERGY, они ходят под флагами Турции и Шри-Ланки соответственно.

Не все из новых подсанкционных судов на ходу: танкер-газовоз «Петр Столыпин» до сих пор находится на судостроительной верфи в Приморье, в начале сентября его осматривал лично Владимир Путин. Газовоз будет обслуживать проект «Новатэка» «Арктик СПГ-2».

Другие суда уже не раз замечали за перевозкой грузов. Например, в августе танкер «Портовый» заметили в Балтийском море в сопровождении российского фрегата «Адмирал Касатонов». 

Среди других новых лиц и организаций в санкционном списке: 

  • советник Путина и экс-президент Южной Осетии Алан Гаглоев;
  • нынешний президент Южной Осетии Марат Камболов;
  • несколько российских военных, которых Лондон обвиняет в пытках украинцев;
  • члены пророссийского политического объединения в Грузии «Солидарность во имя мира»;
  • руководители региональных отделений «Движения Первых» в Крыму и оккупированных регионах Украины;
  • компания NOVATEK Gas & Power Asia Pte. Ltd (Сингапур), связанная с российским «Новатэком». 

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Публикация:«Великобритания ввела санкции против российских танкеров-газовозов и руководителей «Движения первых»»

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