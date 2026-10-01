Великобритания ввела санкции против российских танкеров-газовозов и руководителей «Движения первых»

В обновленный пакет британских вошли 23 физических и юридических лица, а также суда российского «теневого флота», которые были заняты перевозкой нефти и СПГ. Об этом сообщил британский МИД.
Все попавшие в санкционный список суда — танкеры, которые занимаются перевозкой нефти и газа:
- «Чайво» (IMO: 9331048)
- «Портовый» (IMO: 9246621)
- «Алексей Косыгин» (IMO: 9904546)
- «Константин Посьет» (IMO: 9904704)
- «Петр Столыпин» (IMO: 9904675)
- Avacha (IMO: 9319404)
- BEBEK-E (IMO: 7808401)
- GALLE ENERGY (IMO: 9344411)
Большинство из них ходят под российским флагом и связаны напрямую с корпорацией «Новатэк», которая занимается добычей газа и уже попала под международные санкции. Исключение — BEBEK-E и GALLE ENERGY, они ходят под флагами Турции и Шри-Ланки соответственно.
Не все из новых подсанкционных судов на ходу: танкер-газовоз «Петр Столыпин» до сих пор находится на судостроительной верфи в Приморье, в начале сентября его осматривал лично Владимир Путин. Газовоз будет обслуживать проект «Новатэка» «Арктик СПГ-2».
Другие суда уже не раз замечали за перевозкой грузов. Например, в августе танкер «Портовый» заметили в Балтийском море в сопровождении российского фрегата «Адмирал Касатонов».
Среди других новых лиц и организаций в санкционном списке:
- советник Путина и экс-президент Южной Осетии Алан Гаглоев;
- нынешний президент Южной Осетии Марат Камболов;
- несколько российских военных, которых Лондон обвиняет в пытках украинцев;
- члены пророссийского политического объединения в Грузии «Солидарность во имя мира»;
- руководители региональных отделений «Движения Первых» в Крыму и оккупированных регионах Украины;
- компания NOVATEK Gas & Power Asia Pte. Ltd (Сингапур), связанная с российским «Новатэком».