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«Арктик СПГ 2» потребовал $1 млрд от южнокорейской Hanwha за отмену строительства танкеров из-за санкций

The Insider
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Российский проект «Арктик СПГ 2», оператором которого выступает «Новатэк», потребовал около $1,02 млрд компенсации от южнокорейской судостроительной компании Hanwha Ocean из-за расторгнутых контрактов на строительство танкеров. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полученные данные Hanwha. 

«Арктик СПГ 2» обратился с иском в Сингапурский международный арбитражный центр (SIAC). Размер требований составляет 1,37 трлн вон, или около $1,02 млрд. Hanwha сообщила об арбитражном разбирательстве 3 сентября. Hanwha Ocean, ранее называвшаяся Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, должна была построить для проекта шесть газовозов ледового класса Arc7: три для российского «Совкомфлота» и еще три для японской Mitsui O.S.K. Lines. Контракты на три судна для «Совкомфлота» были расторгнуты после введения санкций против России.

Как уточняют профильные издания, речь идет о трех газовозах вместимостью 172,5 тысячи кубометров каждый. Контракты на них были заключены в 2020 году примерно на $850 млн. После начала полномасштабного вторжения России в Украину и введения санкций южнокорейская верфь расторгла договоры в 2022 году. Нынешний иск «Арктик СПГ 2» стал отдельным арбитражным разбирательством: ранее связанные с «Совкомфлотом» компании уже потребовали от Hanwha исполнения контрактов или выплаты компенсации.

«Арктик СПГ 2» на 60% принадлежит «Новатэку» и должен был стать одним из крупнейших российских проектов по производству сжиженного природного газа с мощностью 19,8 млн тонн в год. США ввели санкции против проекта в 2023 году, что серьезно осложнило его работу и, в частности, обеспечение специализированными газовозами. Производство СПГ началось в декабре 2023 года, однако поставки конечным покупателям (все они находятся в Китае) начались только в августе 2024 года.

«Новатэк» на запрос Reuters о комментарии не ответил.

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Публикация:««Арктик СПГ 2» потребовал $1 млрд от южнокорейской Hanwha за отмену строительства танкеров из-за санкций»

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