Российский фрегат заметили в Балтийском море сопровождающим газовоз. Танкер, вероятно, выбрал новый маршрут, чтобы избежать украинских атак

На эту аномалию обращает внимание исследователь H.I. Sutton. В первую очередь аналитик отмечает, что Мурманск вряд ли является конечной точкой для груза: это еще один российский порт, а Москве не нужно «экспортировать газ самой себе». Скорее всего, поставка предназначена для Восточной Азии, предположительно, для Китая. В таком случае она пойдет через Северный морской путь: возможно, груз доставит сам «Портовый» или перегрузит СПГ на другой танкер.

В транзите танкеров-газовозов через Северный морской путь нет ничего необычного, отмечает исследователь. Вот только этим маршрутом следуют суда из того же Мурманска, а не из экспортных терминалов в Балтийском море. Обычно грузы СПГ из Балтийского моря направляются на юг через Средиземное море и Суэцкий канал или вокруг Африки.

В летний сезон Севморпуть может быть короче и довольно простым для судов, а также помочь избежать угроз из-за войны на Ближнем Востоке. Однако это вряд ли определяющие факторы. Наиболее вероятная причина выбора такого маршрута — желание избежать украинских надводных беспилотников, которые уже преуспевали в подрыве танкеров с СПГ за пределами Чёрного моря.