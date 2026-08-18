Российский фрегат заметили в Балтийском море сопровождающим газовоз. Танкер, вероятно, выбрал новый маршрут, чтобы избежать украинских атак

Российский фрегат «Адмирал Касатонов» заметили в Балтийском море сопровождающим танкер-газовоз «Портовый» (IMO: 9246621). Об этом сообщили газета The Telegraph и OSINT-аналитики (1, 2). Такой транзит российского СПГ достаточно необычен и может свидетельствовать о том, что Россия поменяла тактику его экспорта, опасаясь ударов украинских беспилотников, отмечает аналитик под ником H.I. Sutton.
Фрегат в понедельник, 17 августа, заметили у берегов немецкого острова Фемарн, популярного у туристов. Британская The Telegraph связала это с недавними обещаниями Путина дать «зеркальный ответ» на задержания российских судов странами ЕС.
«Адмирал Касатонов» оснащен гиперзвуковыми ракетами «Циркон», способными нести ядерные боеголовки. Фрегат поступил на службу в ВМФ в 2020 году и, как отметила газета, является одним из самых современных в российском флоте на сегодняшний день.
За последние недели «Касатонов» — уже второй военный корабль РФ, замеченный в Балтийском море. В начале августа в этот район направили корабль «Адмирал Левченко». Во вторник, 18 августа, его видели у берегов Дании.
OSINT-аналитики указывают на еще одну важную деталь: по всей видимости, «Адмирал Касатонов» не просто курсирует в водах Балтийского моря, а сопровождает танкер-газовоз «Портовый». Например, проект Russian Forces Spotter публикует фото военного корабля с танкером и указывает, что он уже использовался в этом году для сопровождения судов российского «теневого флота». Аналитик тоже отмечает, что Россия выделяет для защиты своей морской торговли «высококлассные военно-морские активы»:
«Довольно серьезные вложения в военно-морские ресурсы, чтобы просто поддерживать движение коммерческого судоходства».
Танкер «Портовый» ходит под российским флагом, он используется в качестве плавучего хранилища СПГ для комплекса «Газпром СПГ Портовая» в Ленобласти. Судя по данным сервиса Starboard Maritime Intelligence, сейчас он уже вышел из Балтийского моря и огибает побережье Норвегии. Примечательно, что его конечным пунктом назначения значится другой российский порт — Мурманск. Последний обычно является крупным хабом именно для экспорта СПГ, но никак не конечной точкой для его перевозки.
На эту аномалию обращает внимание исследователь H.I. Sutton. В первую очередь аналитик отмечает, что Мурманск вряд ли является конечной точкой для груза: это еще один российский порт, а Москве не нужно «экспортировать газ самой себе». Скорее всего, поставка предназначена для Восточной Азии, предположительно, для Китая. В таком случае она пойдет через Северный морской путь: возможно, груз доставит сам «Портовый» или перегрузит СПГ на другой танкер.
В транзите танкеров-газовозов через Северный морской путь нет ничего необычного, отмечает исследователь. Вот только этим маршрутом следуют суда из того же Мурманска, а не из экспортных терминалов в Балтийском море. Обычно грузы СПГ из Балтийского моря направляются на юг через Средиземное море и Суэцкий канал или вокруг Африки.
В летний сезон Севморпуть может быть короче и довольно простым для судов, а также помочь избежать угроз из-за войны на Ближнем Востоке. Однако это вряд ли определяющие факторы. Наиболее вероятная причина выбора такого маршрута — желание избежать украинских надводных беспилотников, которые уже преуспевали в подрыве танкеров с СПГ за пределами Чёрного моря.
«Грузы СПГ особенно уязвимы, и Россия, таким образом, адаптируется к украинским угрозам, чтобы сохранить свою важную экономическую магистраль для финансирования войны», — резюмирует H.I. Sutton.
В марте этого года с украинскими военными связывали атаку на газовоз Arctic Metagaz в Средиземном море. Сама Украина не брала на себя ответственность за инцидент, но расследование Международного французского радио (RFI) позже показало, что беспилотники, атаковавшие судно, были запущены с баз в Ливии, где дислоцировались украинские военные.