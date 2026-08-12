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Путин пригрозил захватывать иностранные суда в ответ на задержания российских танкеров странами ЕС

The Insider
Фото: РБК

Фото: РБК

Владимир Путин пообещал «зеркальный» ответ на задержания российских судов странами Евросоюза. Как передает «Интерфакс», такое заявление российский лидер сделал в ходе посещения завершающей стадии учений Тихоокеанского флота в Южно-Сахалинске.

«Недавно додумались до возможного захвата наших судов и продажи награбленного у нас имущества... Разумеется, это [задержание российских судов] не что иное, как пиратство и разбой. И если это на практике начнет реализовываться, мы вынуждены будем отвечать зеркально <...> — там, где уже мы сами посчитаем нужным и целесообразным, в любом месте, в том числе и в зоне ответственности Тихоокеанского флота».

Ранее Путин уже называл действия против судов «теневого флота» пиратством. В частности так он прокомментировал задержание танкера Boracay (IMO: 9332810) в сентябре 2025 года. Через несколько дней судно отпустили.

Затем, в июле 2026 года, Путин заявил, что с попытками захвата российских танкеров нужно бороться как с пиратством. «В таких случаях, конечно, нужно действовать аккуратно, в рамках международного права морского, но решительно — так, как и нужно бороться с пиратством и с пиратами»,— сказал Путин на встрече с командующими Тихоокеанским, Северным, Балтийским, Черноморским флотами и Каспийской флотилией.

Силы стран ЕС периодически задерживают суда «теневого флота», причастные к перевозке российской нефти, но затем отпускают их. В июне российский танкер впервые задержала Великобритания. Целью операции стал танкер Smyrtos (IMO: 9389100), находящийся под санкциями.

ЕС разрешил странам-членам продавать российскую нефть и нефтепродукты, которые их власти изъяли или конфисковали. Выручку от таких сделок нельзя передавать российским гражданам, компаниям и организациям. Новые правила содержатся в регламенте Совета ЕС, вступившем в силу 24 июля.

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