Великобритания впервые задержала судно российского «теневого флота» в Ла-Манше

Британские военные и сотрудники правоохранительных органов впервые провели операцию по задержанию судна российского «теневого флота». Об этом сообщило Министерство обороны страны.
Целью операции стал танкер SMYRTOS (IMO: 9389100), находящийся под санкциями. В ночь на 14 июня на его борт в проливе Ла-Манш высадились военные Королевской морской пехоты и сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA). Операция продолжалась около шести часов. В ней участвовали вертолеты Chinook, Merlin Mk4 и Wildcat, патрульный самолет P-8 Poseidon Королевских ВВС, а также корабли HMS Sutherland и HMS Ledbury.
Согласно базе данных IMO GISIS, SMYRTOS продолжает числиться под флагом Камеруна. По данным сервиса Starboard Maritime Intelligence для The Insider, танкер SMYRTOS находился на стоянке в Финском заливе с отключенной системой автоматической идентификации (AIS) как минимум с 5 июня и, вероятно, заходил в порт Усть-Луга, который был указан тогда пунктом назначения. За время стоянки у танкера изменилась осадка, что обычно свидетельствует о проведении грузовых операций и, вероятно, загрузке судна.
По данным сервиса, 7 июня танкер покинул район стоянки и начал движение на запад с пунктом назначения Порт-Саид (Египет). 11 июня судно вышло из Балтийского моря, а спустя два дня достигло Ла-Манша, где было задержано британскими военными и сотрудниками правоохранительных органов.
После досмотра судно будет переведено на якорную стоянку у южного побережья Англии, где останется под наблюдением британских властей на время расследования.
По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, танкер SMYRTOS был задействован в перевозках российской нефти и нефтепродуктов в условиях действующих ограничений G7, ЕС и механизма price cap. Как утверждает украинская сторона, судно участвует в экспорте российских нефтепродуктов как минимум с марта 2025 года, преимущественно работая на маршрутах из порта Козьмино на Дальнем Востоке России.
За последний год судно последовательно попало под санкции нескольких стран. Евросоюз включил танкер в санкционный список 20 июля 2025 года, указав на перевозку российской нефти и использование практик судоходства с высоким уровнем риска. Впоследствии санкции против судна ввели Швейцария (12 августа 2025 года), Великобритания (15 октября 2025 года), Украина (13 декабря 2025 года) и Канада (19 февраля 2026 года).
Украинская разведка также связывает танкер с зарегистрированной на Сейшелах компанией Daira Shipping Ltd и сингапурским менеджером Crest Maritime Pte Ltd, во флоте которого есть и другие суда, задействованные в экспорте российских нефтепродуктов.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал операцию «очередным ударом по России» и заявил, что она должна послужить предупреждением тем, кто помогает финансировать войну против Украины. «Эта операция наносит очередной удар по России и напоминает тем, кто подпитывает войну Путина в Украине, что им не удастся скрыться», — заявил Стармер.
Министр обороны Дэн Джарвис заявил, что Россия использует «теневой флот» для финансирования войны, а действия британских властей направлены на сокращение этих доходов. По данным британского правительства, в состав российского «теневого флота» входят более 700 судов, которые перевозят около 75% российской нефти, поставляемой в обход санкционных ограничений. Власти Великобритании утверждают, что доходы от таких перевозок используются для финансирования производства ракет и беспилотников, применяемых в войне против Украины.
В британском правительстве отметили, что операция проводилась в соответствии с международным и национальным законодательством. В марте правительство Великобритании разрешило вооруженным силам и правоохранительным органам досматривать суда «теневого флота» в случаях, предусмотренных международным правом.
По данным Минобороны Великобритании, нынешняя операция координировалась с Францией и стала первой подобной операцией, проведенной под руководством Лондона.