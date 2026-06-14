Великобритания впервые задержала судно российского «теневого флота» в Ла-Манше

После досмотра судно будет переведено на якорную стоянку у южного побережья Англии, где останется под наблюдением британских властей на время расследования.

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, танкер SMYRTOS был задействован в перевозках российской нефти и нефтепродуктов в условиях действующих ограничений G7, ЕС и механизма price cap. Как утверждает украинская сторона, судно участвует в экспорте российских нефтепродуктов как минимум с марта 2025 года, преимущественно работая на маршрутах из порта Козьмино на Дальнем Востоке России.

За последний год судно последовательно попало под санкции нескольких стран. Евросоюз включил танкер в санкционный список 20 июля 2025 года, указав на перевозку российской нефти и использование практик судоходства с высоким уровнем риска. Впоследствии санкции против судна ввели Швейцария (12 августа 2025 года), Великобритания (15 октября 2025 года), Украина (13 декабря 2025 года) и Канада (19 февраля 2026 года).

Украинская разведка также связывает танкер с зарегистрированной на Сейшелах компанией Daira Shipping Ltd и сингапурским менеджером Crest Maritime Pte Ltd, во флоте которого есть и другие суда, задействованные в экспорте российских нефтепродуктов.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал операцию «очередным ударом по России» и заявил, что она должна послужить предупреждением тем, кто помогает финансировать войну против Украины. «Эта операция наносит очередной удар по России и напоминает тем, кто подпитывает войну Путина в Украине, что им не удастся скрыться», — заявил Стармер.

Министр обороны Дэн Джарвис заявил, что Россия использует «теневой флот» для финансирования войны, а действия британских властей направлены на сокращение этих доходов. По данным британского правительства, в состав российского «теневого флота» входят более 700 судов, которые перевозят около 75% российской нефти, поставляемой в обход санкционных ограничений. Власти Великобритании утверждают, что доходы от таких перевозок используются для финансирования производства ракет и беспилотников, применяемых в войне против Украины.

В британском правительстве отметили, что операция проводилась в соответствии с международным и национальным законодательством. В марте правительство Великобритании разрешило вооруженным силам и правоохранительным органам досматривать суда «теневого флота» в случаях, предусмотренных международным правом.

По данным Минобороны Великобритании, нынешняя операция координировалась с Францией и стала первой подобной операцией, проведенной под руководством Лондона.