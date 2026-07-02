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Новости

Франция оштрафовала владельца задержанного танкера «теневого флота» на 1 млн евро

The Insider
Фото: Le Télégramme

Фото: Le Télégramme

Прокуратура французского Бреста присудила штраф владельцу танкера российского «теневого флота» Tagor (IMO: 9282481), задержанного в Атлантике в конце мая. Об этом пишет местное издание ICI.

Владельцу танкера, компании с Маршалловых островов, назначили штраф в размере 1 млн евро. В сообщении прокуратуры утверждается, что она признала свою вину: судно изначально задержали по подозрению в использовании ложного флага. 

О какой компании идет речь, неясно. Сейчас владельцем танкера в базе данных платформы Equasis числится Zulu Ships Management, зарегистрированная в ОАЭ. Минфин США, включая ее в санкционный список, связывал компанию с сетью фирм Мохаммада Хусейна Шахмани — сына иранского адмирала Али Шахмани, бывшего советником верховного лидера страны. Ее обвиняли в перевозке российской и иранской нефти в обход санкций.

Прокуратура Бреста также добавила, что компания — владелец танкера «обязалась как можно скорее получить новый, законный флаг». После уплаты штрафа судно и его экипаж смогут продолжить путь, административный арест будет снят. 

Танкер был задержан французскими властями в Атлантике утром 31 мая. С сентября 2025 года это было как минимум четвертое судно «теневого флота», которое задержала Франция.

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