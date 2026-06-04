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Франция отпустила капитана танкера «теневого флота» России, задержанного на этой неделе

The Insider
Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Французские власти отпустили из-под стражи капитана танкера Tagor (IMO: 9282481), связанного с российским «теневым флотом». Об этом со ссылкой на заявление прокурора Стефана Келленбергера пишут местные издания ICI и Le Télégramme

Постановление о задержании было вынесено во вторник, 2 июня. В течение среды его допрашивали, а вечером 3 июня капитана Tagor отпустили из-под стражи. 

В прокуратуре добавили, что на самом судне продолжаются следственные действия. Оно по-прежнему стоит на якоре у берегов Франции. Других подробностей в прокуратуре не привели, заявив, что проинформируют о ходе расследования «в ближайшие дни или даже недели».

Имя задержанного капитана не называется. Известно лишь, что у него есть российское гражданство. Накануне посольство РФ во Франции потребовало от местных властей предоставить им к задержанному консульский доступ. 

Танкер находится под санкциями США, Евросоюза и Великобритании. Tagor подозревают в перевозке российской или иранской нефти в обход международных санкций; судно связано с нефтетранспортным магнатом Мохаммадом Хоссейном Шамхани. Он сын представителя силовых структур Али Шамхани, который был советником бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Оба, как сообщается, погибли 28 февраля, в первый день американо-израильских атак, с которых началась война на Ближнем Востоке.

С сентября 2025 года Tagor — как минимум четвертое судно «теневого флота», которое задержала Франция. В октябре в Ла-Манше задержали танкер Boracay, в январе этого года в Средиземном море — танкер GRINCH, а в марте там же — судно Deyna.

Власти европейских государств уже неоднократно задерживали представителей экипажей танкеров «теневого флота», но в скором времени их отпускали. Так произошло, например, этой весной с капитаном Sea Owl I: его арестовали шведские власти в середине марта, а отпустили в начале мая. Его подозревали в подделке документов, но причину, по которой решили отпустить на волю, не называли. Позже на задержанный в Швеции танкер прибыл новый капитан с документами о регистрации, но они снова оказались фальшивыми. 

Местные прокуроры тогда отмечали, что сложность подобных дел состоит в том, что в них трудно доказать умысел фигурантов.  

Аналогично этой зимой Франция заявила, что отпустит задержанный танкер Grinch из-за ограничений в законодательстве. Компанию — владельца судна в итоге обязали выплатить штраф в «несколько миллионов», и танкер отпустили. 

Есть и другие примеры, когда члены экипажа танкеров «теневого флота» были привлечены к реальной ответственности. В октябре прошлого года французская полиция арестовала капитана и старпома танкера Boracay — судно остановили в Ла-Манше. В марте этого года стало известно, что капитана Boracay приговорили во Франции к году тюрьмы за отказ подчиниться военным.

Нерешительность европейских стран в вопросе конфискации и длительных задержаний танкеров «теневого флота» и их экипажей во многом объясняется несовершенством международного морского права. Согласно действующим конвенциям длительное удержание судна под арестом в порту недопустимо: после уплаты штрафов и прохождения технических проверок корабль должен быть отпущен, иначе государству грозят иски в международные судебные инстанции. Подробнее об этом The Insider писал здесь

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