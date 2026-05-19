На задержанный в Швеции танкер «теневого флота» Sea Owl прибыл новый капитан с документами о регистрации. Они снова оказались фальшивыми

На танкер Sea Owl I (IMO 9321172) из российского «теневого флота», который был задержан Швецией за использование ложного флага, прибыл новый капитан с документами о регистрации судна. Как пишет шведское издание Expressen, документы вновь оказались фальшивыми, а новый капитан, 63-летний гражданин Грузии, арестован, как и его предшественник.

По данным издания, Sea Owl I уже получил разрешение покинуть порт Треллеборга, однако в последний момент Шведское транспортное агентство обнаружило, что новые документы, предоставленные капитаном, с большой вероятностью поддельные. Капитан был арестован на борту судна. Он отрицает вину.

Согласно документам, которые экипаж предъявил шведским властям после задержания 12 марта, Sea Owl I ходил под флагом Коморских островов. Власти этой страны, однако, заявили, что у них такое судно не зарегистрировано. В новых документах утверждается, что нефтяной танкер зарегистрирован в Камеруне. Кроме того, экипаж предоставил ложную информацию о страховке.

После задержания Sea Owl I его капитан, гражданин России, был арестован. В начале мая сообщалось, что его отпустили. Посольство России в Швеции сообщало, что экипаж танкера состоит из 24 моряков, из которых 10 — граждане России, включая капитана, а остальные — граждане Индонезии.

Танкер Sea Owl I находится в санкционных списках Евросоюза, Великобритании, Канады, Швейцарии и Украины за перевозку российской нефти в обход санкций.