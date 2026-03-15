Суд в Швеции арестовал капитана танкера российского «теневого флота» Sea Owl I

Суд в шведском городе Истад постановил арестовать капитана танкера Sea Owl I (IMO: 9321172), задержанного у южного побережья страны. Как сообщает Associated Press со ссылкой на агентство TT, капитан, гражданин России, подозревается в использовании поддельных документов.

Капитана задержали в пятницу, на следующий день после того, как береговая охрана Швеции поднялась на борт судна у города Треллеборг. По данным прокуратуры, окружной суд удовлетворил ходатайство следствия и постановил держать его под стражей на время расследования.

Танкер шел под флагом Коморских островов, однако шведская береговая охрана подозревает, что регистрация фиктивная и судно фактически не имеет флага. Это означает, что ни одна юрисдикция не может гарантировать безопасность его эксплуатации. По данным береговой охраны, судно следовало из Бразилии в Россию и ранее перевозило нефть между этими странами, однако на момент задержания груза на борту не было.

Сейчас Sea Owl I находится на якоре к югу от Треллеборга, там же стоит и задержанный ранее сухогруз Caffa (IMO: 9143611). Расследование ведет прокуратура Мальмё: оно касается возможного использования поддельных документов, нарушений морского законодательства и вопроса о пригодности судна к плаванию.



Посольство России в Швеции сообщало 14 марта, что экипаж танкера состоит из 24 моряков, из которых 10 — граждане России, включая капитана. Остальные — граждане Индонезии. По словам посла Сергея Беляева, капитан был арестован, а на техническую эксплуатацию судна наложен запрет. Дипломат отметил, что представитель посольства связался с капитаном — по его словам, экипаж чувствует себя нормально и занимается устранением замечаний, выявленных при инспекции.

Sea Owl I находится в санкционных списках ЕС как часть российского «теневого флота» — сети судов, используемых для обхода ограничений на экспорт российской нефти. Судно также попало под санкции Великобритании в октябре 2025 года в рамках ограничений против танкеров, участвующих в перевозке российских энергоресурсов.

Танкер Sea Owl I был задержан 12 марта по подозрению в использовании ложного флага. Шведские власти заявляли, что риск нарушений безопасности на борту слишком высок, чтобы разрешить судну продолжить проход через территориальные воды страны. Sea Owl I направлялся в российский порт Приморск.

За неделю до этого шведские власти задержали еще одно судно — сухогруз Caffa, также следовавший в Санкт-Петербург. Его капитана подозревают в использовании поддельных документов, а само судно ранее обвиняли в перевозке зерна из аннексированного Крыма в Сирию. Большинство членов экипажа сухогруза являются гражданами России.

