Шведские власти отпустили из-под ареста капитана танкера российского «теневого флота» Sea Owl I

Шведская прокуратура освободила капитана танкера Sea Owl I (IMO: 9321172), который был задержан в середине марта у южного побережья страны, сообщила местная общественная радиостанция P4 Malmohus.

Гражданина России подозревали в использовании поддельных документов, он отрицал свою вину. По какой именно причине его решили отпустить на волю, официально не уточняется. Другие подробности также не приводятся.

Капитана судна задержали 13 марта, на следующий день после проверки танкера шведской береговой охраной у побережья Треллеборга. Формально судно ходило под флагом Коморских островов, однако власти Швеции считают, что регистрация могла быть поддельной, а сам танкер — фактически не иметь государственной принадлежности.

По информации береговой охраны, корабль направлялся из Бразилии в Россию и ранее использовался для перевозки нефти между двумя странами. Во время задержания груз на борту отсутствовал.

Посольство России в Швеции сообщало 14 марта, что экипаж танкера состоит из 24 моряков, из которых 10 — граждане России, включая капитана. Остальные — граждане Индонезии. По словам посла Сергея Беляева, капитан был арестован, а на техническую эксплуатацию судна был наложен запрет. Дипломат отметил, что представитель посольства связался с капитаном — по его словам, экипаж чувствует себя нормально и занимается устранением замечаний, выявленных при инспекции.

Как свидетельствуют данные мониторинговых сервисов, сейчас Sea Owl I находится на якоре. Там же стоят задержанные ранее сухогруз Caffa (IMO: 9143611) и танкер Jin Hui (IMO: 9430272).