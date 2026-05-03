Швеция задержала танкер российского «теневого флота» Jin Hui. Ранее судно заходило в порты Приморск, Высоцк и Усть-Луга

Береговая охрана Швеции совместно с полицией взяла на абордаж танкер Jin Hui (IMO: 9430272) южнее Треллеборга. Шведские власти сообщили, что судно шло в Балтийское море под сирийским флагом, однако подозревают, что флаг может быть ложным. Прокуратура начала расследование о нарушении морского законодательства из-за возможной немореходности судна.

По данным шведской береговой охраны, Jin Hui имеет длину 182 м и, вероятно, шел без груза. Конечный пункт назначения танкера неясен. После задержания на борту остались сотрудники береговой охраны, которые проверяют обстоятельства рейса.

По данным Starboard Maritime Intelligence, изученным The Insider, Jin Hui — танкер для нефтепродуктов и химических грузов. Судно 2009 года постройки ранее меняло названия и флаги: оно ходило как Alpine Eternity, Celsius Roskilde и Yi Bao, а среди его прежних флагов были Сингапур, Маршалловы острова, Либерия и Панама. Starboard фиксировал у танкера заходы и стоянки в российских портах, включая Усть-Лугу, Высоцк, Приморск, Вистино, Находку и Славянку. Последний раз Jin Hui заходил в российский порт Приморск в январе 2026 года.

Текущий рейс Jin Hui выполнял из района турецкой Алиаги в Балтийское море без указания конкретного порта назначения. С момента выхода из Турции 16 апреля Starboard зафиксировал у судна 19 изменений заявленного пункта назначения, 5 изменений осадки и около 55,5 часа пропавших AIS-данных. В карточке судна Starboard указал, что не может подтвердить его флаг и P&I-страховщика. В предыдущей карточке Jin Hui под флагом Панамы сервис помечал флаг как ложный.

Jin Hui находится в санкционных списках ЕС, Великобритании, Швейцарии и Украины. В украинской базе War&Sanctions судно отнесено к категории танкеров, перевозивших российскую нефть и нефтепродукты в обход санкций и других ограничений. Там утверждается, что в 2024–2025 годах Jin Hui участвовал в экспорте российской нефти и нефтепродуктов из балтийских портов России в третьи страны.

В британском санкционном обосновании говорится, что у властей есть основания подозревать Jin Hui в перевозке нефти или нефтепродуктов российского происхождения из России в третью страну. Владельцем и оператором назван Jinhui Shipping Ltd.