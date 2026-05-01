Швеция наложила арест на сухогруз Caffa для возможной передачи Украине. Судно обвиняли в перевозке зерна с оккупированных территорий

Шведская прокуратура по запросу Украины арестовала сухогруз Caffa (IMO: 9143611), задержанный у берегов Швеции еще 6 марта. Судно следовало из Касабланки в Санкт-Петербург, шведские власти называли его идущим под ложным флагом, а Украина внесла его в санкционный список за перевозку зерна из оккупированного Севастополя в Сирию. На борту Caffa остаются 11 членов экипажа, десять из них — граждане России.

О решении арестовать судно сообщила шведская прокуратура. В ее заявлении говорится, что запрос о правовой помощи поступил от иностранного государства, где идет уголовное расследование. Прокуратура решила взять Caffa под арест, чтобы суд рассмотрел вопрос о возможной передаче сухогруза этой стране и его использовании в расследовании.

Как уточняет Sveriges Radio со ссылкой на пресс-службу украинской прокуратуры, запрос направила именно Украина. Ранее шведские власти не раскрывали, какая страна добивается ареста и возможной передачи судна.

Caffa задержали 6 марта у южного побережья Швеции, в районе Треллеборга. Сухогруз шел из Касабланки в Санкт-Петербург под флагом Гвинеи, однако шведские власти называли его «судном без гражданства» — то есть шедшим под ложным флагом. Аналитики Starboard Maritime Intelligence также указывали, что Caffa передавала через AIS гвинейский флаг, но подтверждений этому не было в других базах, включая глобальную базу IMO. В Equasis флаг судна был указан как Guinea False, а до июня 2025 года Caffa ходила под российским флагом.

После задержания капитана Caffa, гражданина России, арестовали по подозрению в использовании поддельных морских сертификатов. По версии следствия, при обыске на судне он предоставил береговой охране Швеции поддельные документы. В апреле капитана отпустили: он утверждал, что не знал о подделке, и следствие не смогло это опровергнуть.

Сам сухогруз всё это время оставался у берегов Швеции, ему запрещен выход в море из-за технических замечаний. Как заявил посол России в Швеции Сергей Беляев, экипаж продолжает находиться на борту судна. По его словам, с гражданами России поддерживается контакт через консульский отдел, а посольство следит за соблюдением их прав.

Caffa находится в украинском санкционном списке с ноября 2025 года. Украинские власти связывают судно с перевозкой зерна из оккупированного Севастополя в сирийский порт Тартус летом прошлого года.