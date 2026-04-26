Судно с зерном с оккупированных территорий Украины направляется в израильский порт Хайфа

К израильскому порту Хайфа приближается балкер PANORMITIS (IMO: 9445021) с зерном, вывезенным с оккупированных территорий Украины, сообщила журналистка расследовательского проекта SeaKrime Центра «Миротворец» Катерина Яресько. На борту — 6 201,56 т пшеницы и 19 043,73 т ячменя.

Расследователям удалось документально подтвердить происхождение части груза, утверждает Яресько. Судно LEONID PESTRIKOV (IMO: 9922122) загрузило в Бердянске 6 087,68 т ячменя и 954,56 т пшеницы в период с 7 по 15 апреля, после чего 18 апреля перегрузило зерно на PANORMITIS на якорной стоянке у российского порта Темрюк. Документы на груз при этом были оформлены в российском порту, куда LEONID PESTRIKOV зашел с полным трюмом перед перевалкой.

Эта схема применяется намеренно: в Бердянске нет таможенного пункта, а переоформление через Темрюк позволяет скрыть реальный порт погрузки. Экспортером выступает компания «Петрохлеб-Кубань», которая, по данным SeaKrime, на постоянной основе занимается вывозом зерна с оккупированных территорий.

Сам PANORMITIS находился на якорной стоянке в российских территориальных водах и формально не пересекал государственную границу Украины, пишет Яресько. Нарушения совершали суда, доставлявшие ему зерно.

По данным сервиса отслеживания судов Starboard Maritime Intelligence, изученным The Insider, в треке PANORMITIS фиксируются аномалии в период с 5 по 20 апреля. На маршруте видны участки, где AIS-сигнал пропадал или давал явно недостоверные координаты: линии трека проходят через сушу при ненулевой скорости судна — характерные признаки глушения или спуфинга сигнала. Аномалии приходятся на период, когда трек показывает движение судна между российскими портами и Феодосией в оккупированном Крыму, перемещения в Керченском проливе, а также в районе украинского Бердянска.