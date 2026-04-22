Новости

Швеция отпустила капитана сухогруза Caffa, задержанного по подозрению в использовании поддельных документов

The Insider
Фото: сухогруз Caffa у берегов Швеции / TT Nyhetsbyrån

Фото: сухогруз Caffa у берегов Швеции / TT Nyhetsbyrån

Шведские власти освободили капитана сухогруза Caffa (IMO: 9143611), задержанного в начале марта по подозрению в использовании поддельных документов. Об этом пишут местные издания Omni и SVT

О его освобождении говорится также в пресс-релизе прокуратуры, но имени не называется. О том, что речь идет именно о капитане Caffa, пишут местные СМИ. На это указывает и то, что в пресс-релизе говорится о судне, зарегистрированном в Гвинее, — сухогруз шел именно под ее флагом. 

Капитан, гражданин России, находился под стражей с 7 марта. Его обвиняли в том, что при обыске на Caffa он предоставил береговой охране Швеции поддельные морские сертификаты. Сухогруз задержали в начале марта у южных берегов Швеции по подозрению в использовании ложного флага. 

Как указано в пресс-релизе прокуратуры, капитан утверждал, что не знал о том, что документы были поддельными. Следствие не смогло это опровергнуть, и капитана отпустили. 

Само судно, судя по данным Starboard Maritime Intelligence, до сих пор находится у побережья Треллеборга. В Шведском транспортном управлении уточнили, что выход в море ему запрещен до устранения недостатков, пишет SVT. 

Хотя судно шло под флагом Гвинеи, шведские власти еще во время задержания называли его судном без гражданства — то есть шедшим под ложным флагом. Использование ложного флага — частая практика для танкеров «теневого флота». Такие суда сложнее отслеживать. К тому же без регистрации судна в какой-либо юрисдикции, по сути, нет государства, которое могло бы гарантировать безопасность его судоходства.

Судно Caffa также находится в украинском санкционном списке. Его обвиняли в причастности к перевозке зерна из оккупированного Севастополя в Сирию в июле 2025-го.

