Россия стала основным поставщиком нефти в Сирию, несмотря на поддержку Москвой свергнутого правительства Башара Асада — Reuters

Россия стала основным поставщиком нефти в Сирию после падения режима Башара Асада в декабре 2024 года, несмотря на то, что новое сирийское руководство ориентируется на Запад и сохраняет недоверие к Москве. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные расчеты и источники.

По данным агентства, поставки российской нефти выросли на 75% и в 2026 году достигли примерно 60 тысяч баррелей в сутки. Это позволило России занять место главного поставщика сырья для Сирии, вытеснив Иран, который ранее был ключевым союзником свергнутого Асада и обеспечивал почти все нефтяные поставки.

Собственная добыча нефти в Сирии остается значительно ниже потребностей. В 2025 году она составляла около 35 тысяч баррелей в сутки при спросе на уровне 120–150 тысяч баррелей. Разрыв покрывается за счет импорта, прежде всего из России, а также частично — за счет контрабандных поставок через Ливан.

Источники Reuters среди сирийских чиновников и аналитиков говорят, что сотрудничество с Россией носит вынужденный характер. Сирия по-прежнему слабо интегрирована в мировую финансовую систему, несмотря на частичную отмену западных санкций, и не может легко заключать контракты с другими поставщиками.

При этом такая зависимость создает политические риски. Экономист Карам Шаар отмечает, что в случае ужесточения позиции США Сирии может потребоваться быстро отказаться от закупок российской нефти. Власти страны, по его словам, осознают эти риски и пытаются диверсифицировать поставки, в том числе продолжая переговоры с Турцией.

Поставки осуществляются в том числе через сеть танкеров, находящихся под западными санкциями, и с использованием перевалки нефти в море — у берегов Греции, Кипра и Египта. Такие схемы позволяют скрывать происхождение сырья и обходить ограничения.

До 2025 года Россия играла в поставках нефти в Сирию второстепенную роль, ограничиваясь отдельными партиями дизеля. Основным поставщиком тогда был Иран, однако после падения режима Асада он прекратил экспорт, что открыло дорогу российским компаниям.