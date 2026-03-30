Французский суд приговорил китайского капитана танкера российского «теневого флота» Boracay (IMO: 9332810) к году лишения свободы без права на условно-досрочное освобождение и штрафу в €150 тысяч, пишет BFM.

39-летний Чэнь Чжанцзе был осужден по статье об отказе подчиниться законным требованиям властей. Суд также выдал ордер на его арест. Вынесенный приговор соответствует позиции прокуратуры, озвученной на заседании 23 февраля.

Инцидент произошел 27 сентября 2025 года в международных водах у острова Уэссан в Атлантике. Французские военные остановили танкер, шедший без видимого флага, однако капитан отказался обеспечить беспрепятственный доступ для досмотра. По словам помощника прокурора Габриэля Роллена, это вынудило моряков выполнить «опасный маневр, способный привести к аварии». На борту находились двое сотрудников российской частной охранной компании — предположительно, для наблюдения за экипажем и сбора разведывательных данных.

Танкер, перевозивший российскую нефть в Индию и находившийся под санкциями, поднял фейковый флаг Бенина. Кроме того, судно подозревали в причастности к запускам дронов, нарушавших работу датских аэропортов в сентябре 2025 года, но этот эпизод не входил в предмет рассмотрения французского суда. Адвокат капитана настаивал на том, что дело не находится во французской юрисдикции. Он указывал, что в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву инцидент в международных водах должен рассматриваться китайским судом. Суд эти доводы отверг. Сейчас танкер, переименованный в Phoenix, ходит под российским флагом.

Танкер Boracay неоднократно менял названия и флаги, что является стандартной практикой российского «теневого флота» для сокрытия реальных владельцев и затруднения отслеживания судна. Ранее, в апреле 2025 года, то же судно под названием Kiwala и флагом Джибути было задержано эстонскими властями: выяснилось, что оно не числится ни в одном реестре. После освобождения танкер сменил имя и флаг, а в конце сентября уже как Boracay под флагом Бенина был задержан Францией в Ла-Манше.