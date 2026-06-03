Власти Франции задержали капитана танкера «теневого флота» России. Ему грозит до одного года лишения свободы

Французские власти задержали капитана задержанного танкера российского «теневого флота» Tagor (IMO: 9282481), сообщили в прокуратуре. Имя фигуранта не раскрывается. Ему грозит до одного года лишения свободы и штраф в размере €150 тысяч.

ВМС республики задержали судно в воскресенье, 31 мая, в международных водах при содействии Британии — по подозрению в том, что судно шло под ложным флагом, после того как его капитан отказался выполнить распоряжения, утверждают власти. Париж намерен установить личность владельца судна, которому также грозит наказание.

The Insider проанализировал данные мониторингового сервиса Starboard и открытых сервисов слежения за судами. Согласно ним, после почти двух суток без передачи AIS-сигнала — с утра 31 мая до утра 2 июня — танкер Tagor появился у западного побережья Франции и указал пунктом назначения Morgat FR. После этого судно прошло вдоль побережья Бретани в район бухты Дуарнене и с утра 2 июня фактически оставалось у полуострова Крозон, недалеко от Морга.

Данные VesselFinder также показывают, что танкер находится у берегов Франции и стоит на якоре. Последним портом сервиса указан Мурманск, откуда судно, по этим данным, вышло 2 мая. Французские власти ранее сообщали, что Tagor шел из Мурманска и направлялся в Лимбе в Камеруне, однако был остановлен.

Танкер находится под санкциями США, Евросоюза и Великобритании. По данным открытой базы Opensanctions.org, Tagor подозревают в перевозке российской или иранской нефти в обход международных санкций; судно связано с нефтетранспортным магнатом Мохаммадом Хоссейном Шамхани. Он сын представителя силовых структур Али Шамхани, который был советником бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Оба, как сообщается, погибли 28 февраля, в первый день американо-израильских атак, с которых началась война на Ближнем Востоке.

Как пишет начальник Главного штаба ВС Франции Фабьен Мандон, с сентября 2025 года Tagor — как минимум четвертое судно «теневого флота», которое задержала Франция. В октябре в Ла-Манше задержали танкер Boracay, в январе этого года в Средиземном море — танкер GRINCH, а в марте там же — судно Deyna.