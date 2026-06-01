Франция задержала танкер «теневого флота» в Атлантике

Судно задержали в открытом море «при поддержке нескольких партнеров», среди которых он называет Великобританию.

«Недопустимо, чтобы такие суда обходили международные санкции, нарушали международное морское право и финансировали войну, которую Россия ведет против Украины уже более четырех лет. Они не соблюдают даже самые элементарные правила морской навигации, представляют угрозу для окружающей среды и безопасности всех нас», — написал Макрон.

Как пишет начальник Главного штаба ВС Франции Фабьен Мандон, с сентября 2025 года это как минимум четвертое судно «теневого флота», которое задержала Франция. В октябре в Ла-Манше задержали танкер Boracay, в январе этого года в Средиземном море — танкер GRINCH, а в марте там же — судно Deyna.

Где именно задержали Tagor, неясно. Судя по данным сервиса Starboard Maritime Intelligence, изученным The Insider, танкер вышел из порта Мурманска 3 мая и направился в Атлантику. Последний раз он передавал данные о своем местоположении в Норвежском море — между Скандинавским полуостровом и Исландией — 26 мая. После этого он, по всей видимости, выключил транспондер AIS, и отследить его дальнейший курс невозможно.