Франция задержала танкер «теневого флота» в Атлантике

ВМС Франции задержали танкер российского «теневого флота» Tagor (IMO: 9282481) в Атлантическом океане. Об этом сообщил президент страны Эммануэль Макрон.
По его словам, танкер был задержан еще накануне утром. Пост об этом в Twitter Макрона появился утром понедельника, 1 июня.
Судно задержали в открытом море «при поддержке нескольких партнеров», среди которых он называет Великобританию.
«Недопустимо, чтобы такие суда обходили международные санкции, нарушали международное морское право и финансировали войну, которую Россия ведет против Украины уже более четырех лет. Они не соблюдают даже самые элементарные правила морской навигации, представляют угрозу для окружающей среды и безопасности всех нас», — написал Макрон.
Как пишет начальник Главного штаба ВС Франции Фабьен Мандон, с сентября 2025 года это как минимум четвертое судно «теневого флота», которое задержала Франция. В октябре в Ла-Манше задержали танкер Boracay, в январе этого года в Средиземном море — танкер GRINCH, а в марте там же — судно Deyna.
Где именно задержали Tagor, неясно. Судя по данным сервиса Starboard Maritime Intelligence, изученным The Insider, танкер вышел из порта Мурманска 3 мая и направился в Атлантику. Последний раз он передавал данные о своем местоположении в Норвежском море — между Скандинавским полуостровом и Исландией — 26 мая. После этого он, по всей видимости, выключил транспондер AIS, и отследить его дальнейший курс невозможно.
Танкер находится под санкциями США, Евросоюза и Великобритании.
Tagor ходит под флагом Мадагаскара — по крайней мере, он передает эту информацию через AIS. Аналитики Starboard Maritime Intelligence, однако, относят судно к категории тех, что ходят под ложным флагом: подтверждений его регистрации в юрисдикции островного государства нет в других базах, например в глобальной базе данных IMO. Из-за этого установить действительность флага невозможно. В базе данных платформы Equasis флаг судна также помечен как Madagascar False.
Обновлено 16:00. Как отмечают «Важные истории», судно принадлежит компании Zulu Ships Management, зарегистрированной в ОАЭ. Минфин США, включая ее в санкционный список, связывал компанию с сетью фирм Мохаммада Хусейна Шахмани — сына иранского адмирала Али Шахмани, бывшего советником верховного лидера страны. Ее обвиняли в перевозке в обход санкций российской и иранской нефти.