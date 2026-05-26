Госдума разрешила прятать владельцев судов «теневого флота». Поправку внесли в законопроект о санации банков

Депутаты Госдумы во вторник, 26 мая, в окончательном чтении одобрили законопроект о санации банков. Ко второму чтению в нем появилась поправка, которая устанавливает специальный порядок регистрации морских судов и позволяет ограничить доступ к информации об их владельцах. На это обратил внимание проект TriTrace Investigations.

Законопроект был внесен в нижнюю палату парламента в середине января этого года. Поправка, которая затрагивает регистрацию судов, появилась в нем перед вторым чтением — 21 мая.

Инициатива предлагает внесение поправок в закон «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств». Для морских (а также речных и судов смешанного плавания) она предлагает установить «специальный» порядок госрегистрации.

К таким судам могут не применять некоторые ранее обязательные требования — например, те, что касаются документооборота, найма экипажей, каботажных перевозок и доступа к данным о юрлицах, являющихся их владельцами.

Как предполагает TriTrace Investigations, новые поправки нужны для сокрытия информации о судах российского «теневого флота» — их конечных судовладельцах и бенефициарах. Это осложнит работу не только санкционным комиссиям, но и частным российским компаниям, отмечает проект: за работу с такими судами им грозят вторичные санкции.

Хотя значительная часть «теневого флота», используемого в транспортировке нефти в обход санкций, прячется в юрисдикциях других государств, некоторые суда все же имеют российскую регистрацию.

Например, в январе этого года стало известно, что в Средиземном море потерял управление танкер «Прогресс», находящийся под санкциями за перевозку российской нефти. Примерно тогда же свою регистрацию на российскую сменил танкер Bella 1, который пытался уйти от береговой охраны США в Атлантике. Впрочем, это ему не помогло: уже известный под названием Marinera танкер был позже захвачен.

Помимо поправок о «теневом флоте» ко второму чтению в законопроект также включили пункт о «выморочном имуществе» — наследстве, оставшемся после смерти человека, у которого нет наследников ни по закону, ни по завещанию.