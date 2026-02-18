США предъявили обвинения капитану танкера Marinera, который сменил флаг на российский, пытаясь скрыться от американских военных

Власти США предъявили обвинение капитану нефтяного танкера Marinera (IMO: 9230880), задержанного в начале января на пути в Венесуэлу. Как пишет The New York Times, гражданину Грузии Автандилу Каландадзе вменяют в вину использование ложного флага, а также невыполнение приказа береговой охраны США. Это первый случай, когда в рамках кампании, начатой администрацией Дональда Трампа против экспорта венесуэльской нефти, предъявлены уголовные обвинения, отмечает газета.

Согласно обвинительному заключению, Marinera использовал флаг Гайаны, притом что в действительности танкер не был зарегистрирован ни в одной стране. Кроме того, судно не выполнило приказ остановиться и позволить американским военным подняться на борт.



Американские силы начали преследование танкера, носившего тогда название Bella 1, в Карибском море. Судно, направлявшееся к берегам Венесуэлы, повернуло обратно в Атлантику. По дороге танкер сменил название на Marinera и получил регистрацию в российской базе данных судов, заявив о защите со стороны России.

7 января американские силы при поддержке Великобритании сумели остановить танкер неподалеку от британского берега и подняться на его борт. Экипаж, состоящий из граждан Украины, Грузии, Индии и России, был задержан. Вскоре, однако, всех моряков (26 человек, включая двух россиян), кроме капитана Каландадзе и его помощника, отпустили.

Как сообщалось ранее, владельцем танкера Bella 1/Marinera оказалась российская компания «Буревестмарин». Ее основателя и владельца зовут Илья Бугай, в прошлом он жил в Крыму, а сейчас в Москве.

