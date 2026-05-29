Суда «теневого флота» заходили в сирийский Тартус, отключив сигнал отслеживания. Вероятно, они доставили военную технику на базу РФ

Два судна российского «теневого флота» и танкер-заправщик в мае заходили в порт сирийского города Тартус, где расположена российская военная база, пишет The Maritime Executive. Их сопровождал фрегат ВМС России «Адмирал Касатонов». Суда, по всей вероятности, доставили в Тартус военную технику, отмечает издание.

Нефтяной танкер General Skobelev (IMO 9503304) и грузовое судно Sparta (IMO 9268710), находящиеся под санкциями, а также танкер-заправщик Akademik Pashin (IMO 9778193) вышли из портов на Балтийском море во второй половине апреля. Собравшись вместе, они шли в сопровождении фрегата, указав в качестве пункта назначения египетский Порт-Саид, однако 11 мая были замечены в Тартусе. Вероятно, суда шли, отключив транспондеры AIS, чтобы их нельзя было отследить, пишет The Maritime Executive.

На спутниковых снимках от 26 апреля конвой виден к западу от берегов Португалии. Когда суда проходили через Гибралтарский пролив, их сигналы AIS ненадолго восстановились. 1 мая сигнал General Skobelev показал, что он находится у Эстонии, 8 мая сигнал Sparta указывал, что судно находится у Калининграда, при этом указанная скорость значительно превышала возможности этого судна. Все это говорит о том, что суда подделывали сигналы. На спутниковых снимках от 10 мая все четыре судна видны в Средиземном море недалеко от Мальты направляющимися на восток (в сторону Сирии).

На спутниковых снимках порта Тартус от 13 мая специалисты разглядели следующие суда: General Skobelev, Sparta, Akademik Pashin, танкер Yelnya (IMO: 6813095) и балкер Akson Serin (IMO: 9275311). Sparta известна как судно, выполнявшее важную роль в перевозке военной техники. 22 мая спутниковые снимки показали, что General Skobelev, Sparta и Yelnya вместе шли обратно на запад в сопровождении корвета «Стойкий» и еще одного корабля — предположительно, это был «Адмирал Касатонов».

После свержения Башара Асада в декабре 2024 года судьба двух российских военных баз в сирийской Латакии (авиабаза Хмеймим и военно-морская база Тартус) оказалась под вопросом. Россия начала вывозить военную технику базы в Тартусе, но теперь, по всей видимости, пытается восстановить свое присутствие. В октябре 2025 года сообщалось, что российские военные самолеты возобновили полеты на авиабазу Хмеймим после почти полугодового перерыва.