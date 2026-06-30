«Это русский военный корабль, держитесь подальше». Корвет «Сообразительный» отогнал наблюдателей от танкера «теневого флота» в Балтике

Российский военный корабль вмешался в наблюдение за находящимся под санкциями танкером Kira K (IMO 9346720), перевозящим более 100 тысяч тонн российской сырой нефти через Балтийское море. Об этом рассказал глава расследований Greenpeace Nordic Майк Мараренс (Maik Marahrens).
По его словам, во время документирования прохода танкера через пролив Фемарн-Бельт вместе с политиками и журналистами к ним сначала подошел корабль береговой охраны Германии Bayreuth, а затем на высокой скорости с востока прибыл российский корвет «Сообразительный» (бортовой номер 531).
«Сегодня у меня была возможность своими глазами увидеть, насколько сильную напряженность создает „теневой флот“ в Балтийском море. <...> Корвет не сопровождал Kira K с самого начала, а на высокой скорости пришел ему на помощь с востока. Мы знали, что корабли российского флота находятся в этом районе именно для таких целей. Услышать по радио: „Говорит русский военный корабль 531. Держитесь подальше от Kira K“ (в ориг.: Here speaks Russian war ship 531, stay away from the Kira K) — сделало это особенно наглядным».
Согласно данным Starboard Maritime Intelligence, танкер Kira K вышел из российского нефтяного порта Приморск 28 июня. Судно уже прошло Балтийское море и на момент публикации находится в датских проливах.
По данным Главного управления разведки Украины, Kira K используется для экспорта российской нефти из балтийских портов в Индию и другие третьи страны, в том числе с отключением системы автоматической идентификации AIS. Международная экологическая организация Greenpeace также относит судно к российскому «теневому флоту», который обеспечивает экспорт нефти в обход санкций и создает экологические риски в Балтийском море.
По данным аналитического центра Lloyd's List, танкер регулярно используется для перегрузки нефти с судна на судно (STS). Он находится под санкциями Великобритании, Канады, Австралии, Европейского союза, Швейцарии, Новой Зеландии и Украины. Кроме того, в феврале 2026 года Украина ввела санкции против капитана судна.