«Это русский военный корабль, держитесь подальше». Корвет «Сообразительный» отогнал наблюдателей от танкера «теневого флота» в Балтике

Российский военный корабль вмешался в наблюдение за находящимся под санкциями танкером Kira K (IMO 9346720), перевозящим более 100 тысяч тонн российской сырой нефти через Балтийское море. Об этом рассказал глава расследований Greenpeace Nordic Майк Мараренс (Maik Marahrens).

По его словам, во время документирования прохода танкера через пролив Фемарн-Бельт вместе с политиками и журналистами к ним сначала подошел корабль береговой охраны Германии Bayreuth, а затем на высокой скорости с востока прибыл российский корвет «Сообразительный» (бортовой номер 531).

«Сегодня у меня была возможность своими глазами увидеть, насколько сильную напряженность создает „теневой флот“ в Балтийском море. <...> Корвет не сопровождал Kira K с самого начала, а на высокой скорости пришел ему на помощь с востока. Мы знали, что корабли российского флота находятся в этом районе именно для таких целей. Услышать по радио: „Говорит русский военный корабль 531. Держитесь подальше от Kira K“ (в ориг.: Here speaks Russian war ship 531, stay away from the Kira K) — сделало это особенно наглядным».

Согласно данным Starboard Maritime Intelligence, танкер Kira K вышел из российского нефтяного порта Приморск 28 июня. Судно уже прошло Балтийское море и на момент публикации находится в датских проливах.