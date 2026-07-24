ЕС разрешил странам продавать изъятую российскую нефть без выплаты выручки российским владельцам

Евросоюз разрешил странам-членам продавать российскую нефть и нефтепродукты, которые их власти изъяли или конфисковали. Выручку от таких сделок нельзя передавать российским гражданам, компаниям и организациям. Новые правила содержатся в регламенте Совета ЕС, вступившем в силу 24 июля.

До сих пор нефтяное эмбарго ЕС запрещало покупать, ввозить и перевозить российскую нефть. Этот запрет не мешал отдельным странам задерживать танкеры или изымать их грузы, если для этого были основания по национальному законодательству, однако не позволял полноценно распорядиться уже изъятой нефтью — например, продать ее третьей стороне. Новый регламент снимает это ограничение для грузов, изъятых в рамках административного или судебного разбирательства.

До возможной продажи нефть должна оставаться под фактическим контролем властей страны ЕС или действующей от их имени организации. Ее можно перевозить, временно хранить на территории Евросоюза и помещать в свободную таможенную зону. Власти также могут разрешить связанные с грузом финансовые, технические и посреднические услуги. При этом ни одна из операций не должна привести к передаче денег или других ресурсов российским гражданам, компаниям и организациям, зарегистрированным в России.

В последние месяцы европейские страны стали чаще задерживать и досматривать танкеры российского «теневого флота». В июне французские власти задержали у берегов Сицилии груженый танкер DELIVER, находящийся под санкциями ЕС. Формальным основанием стали подозрения в незаконном использовании флага. В июле военные операции ЕС IRINI высадились на танкер SOUTH STAR для проверки его регистрации. Он также находится под европейскими санкциями и, по данным украинской разведки, используется для перевалки российских нефтепродуктов.

Похожий вопрос уже возник в Великобритании, которая не входит в ЕС. После задержания танкера SMYRTOS в Ла-Манше британские власти начали рассматривать продажу находившихся на нем 98 тысяч тонн нефти Urals. Ее стоимость оценивалась в 35 млн фунтов, а полученные деньги предлагалось направить на поддержку Украины, сообщала The Telegraph.

Новая норма вошла в 21-й пакет санкций против России. Евросоюз также включил в санкционный список еще 41 судно, доведя их общее число до 673, и впервые ввел ограничения против бункеровщика, заправляющего танкеры «теневого флота», и кадрового агентства, нанимавшего для них моряков. Кроме того, ЕС приостановил до 15 июля 2027 года автоматический пересмотр потолка цен на российскую нефть.