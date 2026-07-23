ЕС ввел санкции против криптосети A7 и топ-менеджера Промсвязьбанка, участие которого в проекте ранее раскрыл The Insider

Евросоюз в рамках нового пакета санкций ввел ограничения против участников криптовалютной сети A7, которую Россия использует для обхода международных санкций. Это следует из опубликованных Советом ЕС документов. Под санкции попали:

руководитель проекта A7A5 Леонид Шумаков;

компании A7 Agent и A71, входящие в сеть A7;

заместитель председателя Промсвязьбанка Михаил Дорофеев.

A7A5 — это стейблкоин, созданный компанией A7 совместно с Промсвязьбанком (ПСБ), который уже находится под санкциями. Каждый выпущенный токен обеспечивается рублевыми депозитами в ПСБ, а компании A7 Agent и A71 поддерживают финансовые потоки сети, маскируя их под легитимную торговую деятельность и способствуя обходу санкций.

В отношении Леонида Шумакова Совет ЕС указывает, что он руководит проектом A7A5, который является частью криптовалютной инфраструктуры A7 и используется в схемах обхода санкций. В документах также говорится о его связи с ПСБ, а также компаниями Grinex и Old Vector.

Михаил Дорофеев, указывает ЕС, курировал развитие сети A7 как инструмента трансграничных расчетов, в том числе ее экспансию в Нигерию и Зимбабве. Об этой деятельности A7 и Дорофеева The Insider писал в апреле 2026 года. Тогда редакция установила, что созданная в конце 2024 года Промсвязьбанком и беглым молдавским олигархом Иланом Шором платежная сеть разворачивает инфраструктуру в Африке для международных расчетов. The Insider обнаружил вакансии A7 для работы в Того, нашел сайт нигерийского филиала и страницу местного подразделения компании в Instagram, а также установил, что сеть готовится к работе в Зимбабве.

The Insider опознал на церемонии открытия офиса A7 в Нигерии заместителя председателя ПСБ Михаила Дорофеева и сотрудника ВЭБ Илью Малявина, которого исследователи Centre for Information Resilience не смогли идентифицировать.

Ранее The Insider также писал, что зарегистрированная в Кыргызстане криптобиржа Grinex, с которой Совет ЕС связывает Леонида Шумакова, стала преемницей российской биржи Garantex после ее ликвидации. Кроме того, редакция рассказывала, что именно в Кыргызстане была зарегистрирована компания — эмитент рублевого стейблкоина A7A5, а также ряд других связанных с сетью A7 структур.

В марте 2025 года США, Германия и Финляндия провели совместную операцию против Garantex: были изъяты домены биржи, заморожено более $26 млн, а ее руководителям предъявлены обвинения в отмывании денег и нарушении санкционного режима. Вскоре клиенты и ликвидность Garantex начали переходить на Grinex, а анализ блокчейн-транзакций показал, что две площадки использовали общую инфраструктуру. Позднее Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) включило в санкционный список компании A7 AGENT, A7, A71, Grinex, Old Vector и ряд связанных с ними физических лиц.

Как ранее выяснила Financial Times, через обеспеченный рублем стейблкоин A7A5 всего за четыре месяца прошло около $9,3 млрд. Великобритания, вводя санкции против инфраструктуры A7, также заявляла, что Россия использует кыргызские финансовые институты и криптовалютные сервисы для обхода западных санкций.