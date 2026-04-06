Российская криптовалютная сеть A7 набирает персонал для работы в странах Африки — FT

Российская криптоплатежная система A7, созданная Промсвязьбанком и беглым молдавским олигархом Иланом Шором, расширяет свое присутствие в странах Африки. Компания набирает персонал для работы в западноафриканских странах и уже открыла как минимум одно свое представительство на континенте. Об этом пишет газета Financial Times.
Так, на сайтах для подбора персонала появились вакансии для работы в офисе компании в Того. Еще прошлой осенью платежная сеть открыла офис в Лагосе (Нигерия), известно о запланированном открытии филиала в Хараре (столица Зимбабве).
FT при этом отмечает, что присутствие компании в этих странах ограничивается только открытием офисов или анонсом работы. Филиалы A7 не представлены в интернете, неизвестно, осуществляла ли компания какие-либо операции в этих офисах. О расширении A7 на Зимбабве свидетельствуют публикация местного издания The Herald и посты в официальном Telegram-канале компании. The Insider обнаружил лишь сайт филиала компании в Нигерии и страничку в Instagram. Последняя заполнена сгенерированными ИИ видео и работает с декабря прошлого года.
Несколько человек, занимающихся криптовалютами в Африке, в разговоре с Financial Times заявили, что им ничего не известно об этой компании.
Несмотря на это, экспансия российской корпорации на африканский континент соответствует растущему влиянию Москвы на регион. Российская платформа A7 была создана в конце 2024 года государственным оборонным Промсвязьбанком совместно с молдавским олигархом Иланом Шором для трансграничных расчетов бизнеса. Шор бежал из Молдовы после осуждения в 2017-м за участие в хищении $1 млрд из банковской системы страны.
Centre for Information Resilience также отмечает, что связанная с A7 делегация в январе 2026-го побывала с визитами в Того и на Мадагаскаре. На видеоотчетах были замечены близкий соратник Шора Игорь Химич, зампредседателя ПСБ Михаил Дорофеев и заместитель министра финансов России Иван Чебесков.
Дорофеев и Чебесков также были замечены на мероприятии по случаю открытия офиса в Нигерии, писал CIR. Одного из присутствующих аналитики Центра, однако, назвали «неустановленным лицом» (unidentified individual). На фото — он снизу слева.
The Inisder опознал в нем сотрудника Внешэкономбанка Илью Малявина. В A7 он работал на разных должностях как минимум с начала 2025 года. По состоянию на февраль 2026-го он числился советником по внешне-экономическим вопросам. Известно также, что у него есть доступ к гостайне.
Компания стала одним из ключевых игроков в обходе ограничений после отключения крупных российских банков от системы SWIFT в 2022 году. Сама A7 с июля прошлого года находится под европейскими санкциями.