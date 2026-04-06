Российская криптовалютная сеть A7 набирает персонал для работы в странах Африки — FT

Российская криптоплатежная система A7, созданная Промсвязьбанком и беглым молдавским олигархом Иланом Шором, расширяет свое присутствие в странах Африки. Компания набирает персонал для работы в западноафриканских странах и уже открыла как минимум одно свое представительство на континенте. Об этом пишет газета Financial Times.

Так, на сайтах для подбора персонала появились вакансии для работы в офисе компании в Того. Еще прошлой осенью платежная сеть открыла офис в Лагосе (Нигерия), известно о запланированном открытии филиала в Хараре (столица Зимбабве).

FT при этом отмечает, что присутствие компании в этих странах ограничивается только открытием офисов или анонсом работы. Филиалы A7 не представлены в интернете, неизвестно, осуществляла ли компания какие-либо операции в этих офисах. О расширении A7 на Зимбабве свидетельствуют публикация местного издания The Herald и посты в официальном Telegram-канале компании. The Insider обнаружил лишь сайт филиала компании в Нигерии и страничку в Instagram. Последняя заполнена сгенерированными ИИ видео и работает с декабря прошлого года.