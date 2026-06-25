Власти Великобритании намерены провести аукцион по продаже нефти с танкера SMYRTOS (IMO: 9389100), задержанного в Ла-Манше в середине месяца. По данным газеты The Telegraph, вырученные средства могут направить на поддержку Украины.

Сейчас танкер стоит на якоре у побережья Уэймута — города на юго-западе Англии. После завершения расследования судно, вероятно, отпустят и оно сможет вернуться в Россию, говорят источники газеты.

Чиновники, однако, считают, что 98 тысяч тонн нефти марки Urals, которая находилась на борту, теперь юридически принадлежат Лондону. Британское правительство может ими распоряжаться и, например, продать. Рыночную стоимость этих объемов Urals оценивают в 35 млн фунтов стерлингов (примерно 40 млн евро).

План по возможной продаже топлива сейчас лишь на ранней стадии обсуждения, но уже сейчас он предполагает, что деньги от продажи могут пойти на финансовую поддержку Киеву. Их могут передать Украине напрямую или же направить на финансирование оборонных предприятий.

Второй вариант — нефть могут переработать в Великобритании и использовать для электроснабжения домов. Остаются неясными юридические тонкости: как топливо из государственной собственности будет передано в руки энергетической компании.

Судно SMYRTOS стало первым из числа танкеров «теневого флота», которое было задержано британскими властями в Ла-Манше. Капитану экипажа танкера были предъявлены обвинения в обходе санкций. Сейчас он находится под стражей, ближайшее судебное заседание назначено на 16 июля.