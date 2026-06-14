После задержания российского танкера в Ла-Манше суда «теневого флота» начали разворачиваться и менять маршруты

Следует отметить, что несколько судов, против которых введены санкции США и ЕС, но идущих под флагом России, а не сторонних юрисдикций, продолжают идти через Ла-Манш. Это, например, танкер KRASNOYARSK (IMO: 9312896) и грузовое судно ADLER (IMO: 9179854).

Согласно данным украинской разведки, LION I в 2025 году участвовал в экспорте российской нефти и нефтепродуктов из порта Приморск. С мая 2025 года владельцем и коммерческим менеджером танкера является зарегистрированная на Сейшелах компания Kario Maritime Inc, а техническим менеджером — китайская Mo Chou Hu Shipmanagement Co. Судно находится под санкциями ЕС, Великобритании, Швейцарии, Канады и Украины.

По информации украинской разведки, C VIKING использовался для перевозки российской нефти из российских портов, выключая AIS и осуществляя перевалку нефти с судна на судно. Также сообщается о заходах танкера в порт Камыш-Бурун в оккупированном Крыму. Судно находится под санкциями Великобритании, ЕС, Канады, Австралии, Швейцарии, Украины и Новой Зеландии.

Танкер SONA, согласно данным украинской разведки, участвовал в экспорте российской нефти и нефтепродуктов из портов Тихоокеанского региона России. Судно связывают с индийской компанией Galena Ship Management, аффилированной с одним из крупнейших операторов российского «теневого флота» — Gatik Ship Management. В отношении SONA действуют санкции Великобритании, ЕС, Швейцарии, Канады, Австралии, Украины и Новой Зеландии. Кроме того, в феврале 2026 года Украина ввела санкции против капитана судна.

Согласно данным украинской разведки, танкер MAINI участвует в перевозках российской нефти в обход западных ограничений и связан с индийской компанией Galena Ship Management, аффилированной с одним из крупнейших операторов российского «теневого флота» — Gatik Ship Management. Судно использовалось для экспорта российской нефти в третьи страны, в том числе с отключением системы AIS. Greenpeace также относит MAINI к российскому «теневому флоту». В отношении танкера действуют санкции Великобритании, ЕС, Швейцарии, Канады, Австралии и Украины.

Изменения маршрутов произошли вскоре после операции британских военных и сотрудников Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA), которые в ночь на 14 июня высадились на борт танкера SMYRTOS в проливе Ла-Манш. Судно было задержано и впоследствии переведено на якорную стоянку у южного побережья Англии.

По данным украинской разведки, SMYRTOS с начала 2025 года участвовал в перевозках российской нефти и нефтепродуктов, преимущественно из порта Козьмино на Дальнем Востоке. Судно находится под санкциями ЕС, Великобритании, Швейцарии, Канады и Украины.

Ла-Манш остается одним из ключевых морских коридоров между Балтийским морем и мировыми рынками. Значительная часть танкеров, вывозящих российскую нефть из балтийских портов, традиционно проходит именно через этот маршрут. Любые риски задержания или досмотра могут вынудить операторов «теневого флота» искать более длинные и дорогостоящие пути доставки.